Dat Adrian Newey na zijn vertrek bij Red Bull Racing niet met pensioen zal gaan, maar bij een nieuw team aan de slag lijkt te gaan, lijkt steeds sterker te worden. Zo meldt De Telegraaf dat niet Ferrari, maar Aston Martin weleens het nieuwe onderkomen van de 65-jarige kan worden.

Sinds het aangekondigde vertrek van Newey bij Red Bull Racing is het gespeculeer over de toekomst van de Brit begonnen. Ferrari heeft er geen geheim van gemaakt dat de renstal graag de diensten van Newey in de arm zou willen nemen en Williams stond ook open voor een terugkeer. Ook de verhalen over aandelen in Mercedes kwamen naar buiten en dus lijkt Newey de aanbiedingen op zak te hebben. Toch kwam direct na de bekendmaking van het vertrek ook Aston Martin in het spel. Het team van Lawrence Stroll zou een lucratief aanbod hebben neergelegd.

Besloten rondleiding bij Aston Martin

Volgens Erik van Haren kunnen de geruchten van een overstap naar Ferrari de prullenbak in. Manager Eddie Jordan ontkende dat overigens ook al een aantal keren. Wel melden bronnen aan de krant dat Aston Martin een goede kans maakt bij de ontwerper. Zo zou Newey volgens de bronnen kortgeleden een rondleiding hebben gekregen in het hagelnieuwe complex van Aston Martin in Silverstone. Het team heeft ook gereageerd op de geruchten en stelt dat het project van eigenaar Stroll een zeer aantrekkelijk project is. "Veel spraakmakende individuen uit alle geledingen worden aan het team gelinkt, maar we hebben niets om aan te kondigen", zo reageert het team.

Ontwikkeling 2026-wagen

Newey kan begin 2025 overstappen naar een ander Formule 1-team. Normaliter moet personeel de afkoelperiode ingaan, ook wel bekend als de gardening leave. Dat lijkt bij Newey niet het geval te zijn en dat opent dan weer de deur voor de concurrentie. Zo mogen de teams niet eerder dan 2025 beginnen met het ontwikkelen van de 2026-bolide en Newey kan daardoor direct aansluiten bij een nieuw team om zijn ontwerpkunsten te tonen.

