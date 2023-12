Remy Ramjiawan

Zaterdag 2 december 2023 12:16 - Laatste update: 13:57

Het team van AlphaTauri en Red Bull Racing gaan in 2024 de banden aanhalen en dat betekent dat het zusterteam volgend seizoen veel meer onderdelen zal overnemen van het topteam uit Milton Keynes. In gesprek met Motorsport.com benadrukt Christian Horner dat we geen praktijken zoals in 2020 hoeven te verwachten, waarbij Racing Point met een kopie van de Mercedes op de proppen kwam.

AlphaTauri ondergaat een gedaanteverwisseling voor volgend seizoen. Zo zal het team - vermoedelijk - in 2024 onder de naam Racing Bulls gaan opereren. Ook zouden er al twee geldschieters achter de schermen klaarstaan om zich als titelpartners te verbinden aan het Italiaanse team. Red Bull Racing heeft de afgelopen twee seizoenen de prijzen weten te pakken en het team uit Faenza gaat alle onderdelen die het mag kopen, ook daadwerkelijk aanschaffen van het topteam. Het doel blijft om de weg omhoog te vinden, maar wel om binnen de lijntjes te kleuren.

Leveren wat is toegestaan

Aan het begin van het 2020 kwam het team van Racing Point met een kopie van de Mercedes aan. De renstal werd schuldig bevonden aan kopieergedrag en vooral de regels omtrent de achterremmen werden verbroken. Het team kreeg een boete van 400.000 euro en moest vijftien WK-punten inleveren. Horner benadrukt dat AlphaTauri volgend seizoen een ander pad zal bewandelen en dat dit geheel volgens de regels zal zijn. "We zijn nog heel ver verwijderd van een 'Roze Mercedes'. Er zijn een aantal overdraagbare componenten die duidelijk vermeld staan ​​in de regelgeving die je mag leveren en dat is wat ze krijgen."

Andere teams volgen Red Bull ook al

Dat het concept van AlphaTauri meer richting het team van Red Bull gaat, is in de ogen van Horner niet zo vreemd. "Je hoeft alleen maar naar een Aston Martin of zelfs een McLaren te kijken. Als je naar de achterwielophanging van een McLaren kijkt, komt deze qua concept heel dicht in de buurt van die van ons." De concurrentie houdt het Oostenrijkse team namelijk al strak in de gaten. Dat het zusterteam nu ook die richting op gaat, is in zijn ogen dan ook heel normaal. "Als je naar de auto kijkt, zijn er behoorlijk fundamentele verschillen tussen die auto (AT04) en een auto van Red Bull Racing. En er zijn ongetwijfeld andere auto’s op de grid die qua concept veel dichter bij elkaar liggen dan een AlphaTauri."

AlphaTauri moet zelf doorontwikkelen

Uiteindelijk moet AlphaTauri zelf de ontwikkeling voortzetten en daar gaat Red Bull niet bij helpen. "Het hangt af van de kwaliteit van de mensen die in het team zullen zitten. Natuurlijk zijn er bepaalde componenten die we kunnen leveren, zoals het geval is bij Mercedes en Ferrari die de huidige teams voorzien van versnellingsbakken, ophanging- en simulatietools en een windtunnel. En dat is een identieke relatie tussen de bedrijven."