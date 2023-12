Is Viaplay gered door de uitgifte van nieuwe aandelen?

Redactie

Zaterdag 2 december 2023 11:31 - Laatste update: 11:37

Het Zweedse Viaplay heeft de afgelopen periode op financieel gebied een aantal klappen te voortduren gehad, waardoor de toekomst van de streamingdienst in Nederland op het spel staat. Afgelopen week gaf de streamingdienst nieuwe aandelen uit en voorlopig lijkt het reddingsplan te werken.

De onrust bevindt zich vooral bij het moederbedrijf van Viaplay. De strategie lijkt zo'n twee jaar na dato toch wel iets te agressief te zijn geweest. Zo lanceerde de Zweedse partij in 2021 haar streamingdienst in een aantal Europese landen, maar ook daarbuiten. Viaplay betrad daarmee een markt die al redelijk verzadigd was door partijen als Netflix en Disney+.

Reddingsplan

De Zweedse partij gaf onlangs nieuwe aandelen uit ter waarde van 350 miljoen euro. Ook wordt er 174 miljoen euro aan leningen kwijtgescholden, zo weet het Algemeen Dagblad te melden. Jørgen Madsen Lindemann, de nieuwe CEO van het bedrijf, heeft daarnaast de voorwaarden van de afbetaling van 1,3 miljard euro aan schulden weten aan te scherpen, waardoor dit ook weer iets gunstiger is voor het Scandinavische bedrijf. Toch laat dat onverlet dat het aandeel van het bedrijf in één jaar tijd met 97 procent is gedaald. Viaplay is daarmee ruim 3,6 miljard euro minder waard dan twee jaar geleden.

Uitzendrechten

In Nederland zijn het vooral de Formule 1-rechten die de streamingdienst overeind houden. De partij heeft de uitzendrechten nog tot en met het einde van 2024 in handen en de kans is groot dat de koningsklasse dus ook 'gewoon' volgend jaar te zien is bij Viaplay. Het bedrijf kan leunen op 1,2 miljoen Nederlandse abonnees, die voornamelijk zijn geabonneerd voor het zien van Max Verstappen en zijn collega's.

Aanbod

Naast de Formule 1 biedt de streamingdienst ook series en films aan, evenals de Engelse Premier League en de Duitse Bundesliga. Toch blijft het paradepaardje de Formule 1. Volgens het AD is het van levensbelang dat de raceliefhebber die ook van voetbal houdt zijn of haar abonnement bij Viaplay behoudt. In de Nederlandse markt kan de streamingdienst er dan nog voor kiezen om de voetbalrechten te verkopen, waardoor het verlies minimaal zal zijn. Linksom of rechtsom, 2024 wordt een cruciaal jaar voor Viaplay.