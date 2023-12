Remy Ramjiawan

Zaterdag 2 december 2023 08:48 - Laatste update: 09:48

Verschillende Formule 1-teambazen uiten hun bezorgdheid over de nauwe banden tussen Mercedes-teambaas Toto Wolff en zowel de FIA als de FOM. Wolff verrast zijn collega's soms tijdens vergaderingen met informatie die normaal gesproken niet beschikbaar zou moeten zijn voor hem als teambaas. Hierdoor ontstaan er vermoedens over mogelijke belangenverstrengelingen.

In de nieuwste editie van de Business F1 magazine laten enkele teambazen (anoniem) weten, dat zij toch wel vraagtekens plaatsen bij de relatie tussen Wolff en de beleidsbepalers van de sport. De vrouw van de teambaas, Susie Wolff, is sinds dit jaar ook de managing director van de F1 Academy en heeft op die manier een functie binnen de FOM. Ook voormalig adviseur van Wolff, Shaila-Ann Rao, werkt momenteel voor de FIA, maar heeft vorig jaar de schijn van partijdigheid in een interview bij Corriere della Sera van de hand gedaan. Toch bestaan de vermoedens dat Wolff meer informatie heeft dan zijn collega's van andere teams.

Mogelijke belangenverstrengelingen

Enkele teambazen vermoeden een vorm van belangenverstrengelingen, nu de Mercedes-teambaas directe familieleden en vrienden in posities heeft werken bij de FOM en de FIA. "De informatie stroomt in beide richtingen, van ons naar Toto en vice versa, maar daar profiteren wij natuurlijk niet van, hij wel", laat één van de teambazen weten. De situatie zou inmiddels zo zorgelijk zijn geworden dat één van de teambazen in een privégesprek met FIA-president Mohammed Ben Sulayem de alarmbellen heeft laten rinkelen. Een andere teambaas trekt de vergelijking: "Stel je voor dat Geri Horner (vrouw van Christian Horner) of Raquell Stroll (vrouw van Lawrence Stroll) de leiding zouden krijgen over de Formule 2 of een functie zouden bekleden binnen Liberty Media."

Toto Wolff & Susie Wolff

Informatie in zijn voordeel gebruiken

Vorig seizoen lekte tijdens het Grand Prix-weekend in Singapore uit dat Red Bull Racing de budgetcap van 2021 had geschonden. Wolff wist als een van de eerste dat het Oostenrijkse team in de fout was gegaan. Volgens het medium had hij de informatie eerder gekregen dan zijn collega's. "Wolff kreeg vertrouwelijke informatie en heeft dit vervolgens als voordeel voor zijn eigen team gebruikt in nogal gevoelige situaties", zo valt te lezen. De Oostenrijker zou dat vervolgens hebben gelekt aan de media, om op die manier collega Christian Horner in verlegenheid te brengen. De informatie bleek achteraf precies te kloppen en dat draagt bij aan het beeld dat Wolff misschien wel kortere lijntjes met de FIA of de FOM heeft, dan de rest.