Track limits zijn vaak genoeg onderwerp van gesprek in de Formule 1. De FIA kwam in samenwerking met onder andere de Red Bull Ring met een oplossing. Volgens Pirelli is het echter Zandvoort, de gastheer van de Dutch Grand Prix, dat het beste omgaat met de track limits-problemen.

De Oostenrijkse Grand Prix van 2023 draaide alleen maar om track limits. Terwijl Max Verstappen toen de race in Stiermarken won voor een vooral Nederlands publiek, nadat hij vanaf pole position was vertrokken, en Charles Leclerc en Sergio Pérez het podium afmaakten, werd er daarachter veel veranderd in de resultaten vanwege allerlei tijdstraffen. De stewards moesten namelijk maar liefst 1200 gevallen van overschrijdingen van track limits onderzoeken. Na een protest van Aston Martin werden nog eens twaalf penalty's uitgedeeld. Carlos Sainz werd teruggezet van P4 naar P6, Lewis Hamilton van P7 naar P8, Pierre Gasly van P9 naar P10 en ga zo maar door.

Vastlijmen

Om het overschrijden van de track limits tegen te gaan, besloten de FIA en de Red Bull Ring om een tijdelijke grindbak aan te leggen bij bochten 9 en 10. Iedereen was tevreden over de oplossing, maar volgens Pirelli kan het nog beter en er wordt dan naar Zandvoort gewezen. "We denken dat het verbeteren van de grindbakken de juiste richting is betreffende de track limits," begon Simone Berra, hoofdengineer van de Italiaanse bandenfabrikant, tegenover de aanwezige media op Silverstone afgelopen weekend, geciteerd door RaceFans. "Het is waarschijnlijk de beste oplossing, en ik weet dat het iets is waar de teams en de FIA met elkaar over in gesprek zijn, en dat is het proberen om een oplossing te gebruiken zoals we in Zandvoort hebben, waar ze het grind vastlijmen." Op het Nederlandse circuit zijn er een stroken grind, zoals aan de binnenkant van de Hans Ernstbocht, die vastgeplakt zitten aan het asfalt.

Sneeën in banden

"Dat kan een goede oplossing zijn, omdat je dan geen grind meeneemt op de racelijn," vervolgde Berra. "Ik weet niet of we die kant op gaan, maar het kan mogelijk verder geïntroduceerd worden in de toekomst. Hoe dan ook, we weten dat de FIA in de toekomst vaker grindbakken gaat aanleggen, want het werkt, en eerlijk gezegd is dat ook wel logisch. Het is een oplossing die beschikbaar is voor ons en die we moeten overwegen, omdat het voorkomt dat grind op de baan terechtkomt en het remt de auto's ook af als ze over het gelijmde grind rijden." Pirelli ontdekte meer sneeën in banden dan normaal tijdens de Grand Prix van Oostenrijk en het vastlijmen van het grind zou dit ook meer moeten tegenhouden, maar het blijft dus nog de vraag of de FIA alleen grindbakken wil aanleggen of dat de internationale autosportbond ook nog gebruik wil maken van de lijm zoals op Zandvoort.

