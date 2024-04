James Allison, technisch directeur van Mercedes, heeft spijt van de veranderingen die het team tussen de sprintrace en de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van China heeft doorgevoerd. Daarnaast koos het team tijdens de kwalificatie met Lewis Hamilton niet voor de juiste strategie.

De auto mag tijdens een sprintweekend nog van veranderingen worden voorzien na de sprintrace, iets wat zowel positief als negatief kan werken. Dit heeft Allison met Mercedes gemerkt afgelopen weekend in China, zo zegt hij in de Race Debrief van het team. Daar waar George Russell, met een andere strategie dan Hamilton, Q3 wel haalde, was Hamilton na Q1 al klaar. "Ik zei eerder dat het een welkome verandering is [Parc Ferme na de sprintrace], maar het ook twee kanten heeft. Als je de verkeerde keuzes maakt tussen het sprintgedeelte van het weekend en het hoofdevenement, kun je de auto uiteindelijk langzamer maken en daaronder lijden. Ook al krijg je de kans om de auto aan te passen, je eerste voorproefje van de aanpassingen die je hebt gemaakt zijn in de kwalificatie, in Q1. Dus als je een slechte keuze hebt gemaakt, zul je lijden en de eerste keer dat je weet dat je lijdt, is wanneer het er echt toe doet."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mol over Verstappen en Britse media: "Hamilton won vijftig races niets"

Hamilton niet blij met strategie Mercedes

Na afloop gaf Hamilton aan bij Mercedes dat hij niet blij was met de strategie die Mercedes tijdens de kwalificatie had gebruikt, een andere strategie dan bij Russell. "Hamilton was heel duidelijk, hij had heel graag gewild dat hij dezelfde aanpak had gehad als Russell. George had in Q1 genoeg brandstof om twee rondes te rijden zodat hij tijdens de eerste flying lap gevoel kon krijgen voor de auto om daarna een cool down-ronde te doen. Daarna zou hij dan nog een keer kunnen gaan en alleen nog maar meer gevoel voor de auto krijgen. Dat maakte het gemakkelijker voor de auto om te blokkeren tijdens het remmen en hij gebruikte de voorremmen op een manier die voor problemen zorgde. Dat is een behoorlijk groot gat. Zonder zou hij gemakkelijk Q3 hebben bereikt."

OOK INTERESSANT: Hamilton heeft het niet naar zijn zin in W15 Mercedes: "Dan blijft hij maar huilen"

Mercedes over strategie Hamilton

Achteraf heeft Allison met Mercedes spijt van zijn beslissing om met Hamilton niet dezelfde tactiek te kiezen als met Russell. Die van Russell bleek succesvol te zijn, die van Hamilton totaal niet. "We hadden eigenlijk sterker moeten aanmoedigen dat hij een strategie zou volgen die meer op die van George leek. Dat is onze fout en we zouden eerlijk gezegd een auto moeten maken die gewoon niet zo lastig is als de auto die we momenteel hebben en die ervoor zorgt dat de coureurs zeer ongebruikelijke fouten maken."

Gerelateerd