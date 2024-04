Volgens Olav Mol, commentator bij Ziggo Sport, zijn de prestaties van Max Verstappen in F1 zo fenomenaal dat zelfs de Britse media vrij lovend zijn over hoe de Nederlander presteert in de koningsklasse. Dit was wel eens anders, merkt Mol op.

Verstappen is in 2024 hard op weg om voor het vierde seizoen op rij kampioen in F1 te worden. De Nederlander pakte op spectaculaire wijze zijn eerste titel in 2021 en domineerde vervolgens het nieuwe tijdperk in F1 tijdens het seizoen 2022 en 2023. In 2024 heeft Verstappen die lijn doorgetrokken door alle kwalificaties op P1 af te sluiten en vier van de vijf races te winnen. Alleen in Australië won hij niet, vooral omdat hij met remproblemen uitviel.

Zelfs Britse media lovend

Bij het Ziggo Sport Race Café valt het Mol op dat alle media lovend zijn over de prestaties van Verstappen de afgelopen seizoenen en dat ze niet zonder zijn dominantie uit kunnen komen. Volgens Mol 'moeten' zelfs Britse media nu lovend zijn over de drievoudig wereldkampioen. "Snappen ze het dan eindelijk? Lewis wint vijftig wedstrijden niets, en dat konden ze niet verkroppen. Verstappen won de sprint met dertien seconden en de wedstrijd ook met dertien seconden. En dat ook nog eens met twee safety cars."

Verstappen richting vierde titel achter elkaar?

Het gat tussen Verstappen en Pérez is, ondanks de uitvalbeurt van de Nederlander in Australië, al een hele Grand Prix: 25 punten. Volgens Mol gaat de Nederlander op deze manier wederom snel wereldkampioen worden, zoals in 2022 en 2023 ook het geval was. "Checo [Pérez] doet er dus vijf wedstrijden over om 25 punten achterstand te krijgen, terwijl Max er maar vier nodig heeft. Zo wordt hij wel vroeg wereldkampioen." Mocht dit gebeuren, dan is het zijn vierde kampioenschap in F1 achter elkaar. Dit hebben alleen Michael Schumacher, Juan Manuel Fangio, Sebastian Vettel en Lewis Hamilton ooit voor elkaar gekregen.

