Terwijl Max Verstappen wederom zijn Formule 1-rivalen versloeg in de Grand Prix van Saoedi-Arabië, deed zijn vader Jos afgelopen weekend hetzelfde, maar dan in de Rally van Hannuit. Hij was het snelst in tien van de twaalf etappes op weg naar de overwinning.

De Rally van Hannuit kende in totaal twaalf proeven. Er werd drie keer een omloop afgewerkt van de vier verschillende etappes, genaamd Cras-Avernas, Ciplet, Orp en Wansin. Jos Verstappen had meteen de snelheid er goed inzitten achter het stuur van zijn Verstappen.com Skoda Fabia RS Rally2. Hij won de eerste etappe en werd vervolgens derde, eerste en vierde. Vervolgens was hij in de laatste twee omlopen elke proef het snelst. Aan het eind van de dag had de Nederlander uiteindelijk een voorsprong van 58 seconden op John Wartique en schreef dus de Rally van Hannuit op zijn naam.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen somt verbeterpunten RB20 op: "Bandendegradatie, balans"

Het kon niet beter

"Ik ben heel tevreden. We hebben veel geleerd, de auto ging perfect en het team werkte geweldig," zo vertelde Jos bij Verstappen.com. "De samenwerking met Renaud is perfect, dus het kon niet beter. Ik vind het hier supermooi en interessant, een typisch rallyparcours. Het zijn mooie proeven met een paar moeilijke ertussen. Op de cobblestones is het heel glad bijvoorbeeld. Het was de eerste keer dat we deze rally reden, dus het was voor ons ook nog leren. We hebben wat aanpassingen aan de auto gedaan en ik ben heel tevreden. Het ging echt super."

Terwijl Jos oppermachtig was in België, reed Max naar de overwinning in Djedda

OOK INTERESSANT: Verstappen over gamen tot in de late uurtjes in Saoedi-Arabië: "Het is een stukje ontspanning"

Vertrouwen in elkaar

Renaud Jamoul is de vaste navigator van Verstappen. De Belg kende de omgeving aangezien hij er vandaan komt. "Dat was wel een voordeel," vervolgde Jos. "Als we samen notes maken, gaat dat de laatste tijd echt perfect. Als we tijdens de eerste omloop dan iets opmerken, wordt dat direct aangepast in de notes. Het gaat echt goed samen. We hebben vertrouwen in elkaar. Ik denk dat we hier vooruit zijn gegaan."

Gerelateerd