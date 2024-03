Max Verstappen won de afgelopen twee weekenden de F1 Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië met overmacht, maar stelt dat er nog steeds dingen zijn die de RB20 en Red Bull Racing als team beter kunnen doen.

In gesprek met Sky Sports laat Verstappen duidelijk merken dat, ondanks de twee ruime overwinningen in 2024, hij zeker nog wel verbeterpunten ziet en altijd alert blijft. "Ik analyseer de race altijd, en dan maakt het niet uit of je nu wint of niet. Er zijn altijd dingen die je beter kunt doen. Ik zal dat ook in de komende dagen weer gaan analyseren, maar ik was natuurlijk heel blij om de race te winnen. Het was best een lange stint op de harde banden (in Djedda), en de bandendegradatie was heel laag. Om de banden in leven te houden, was waarschijnlijk het lastigste."

Lastige periode in de race

Volgens Verstappen zag de race in Djedda er vrij soepel uit, maar de Nederlander had door de banden toch een periode dat hij het lastig had. "Zeker met de achterblijvers was het gewoon heel lastig aan het einde van de race. Mijn banden werden te koud, en toen kwam ik dus ook nog in de dirty air terecht, dus daar werd het nog best lastig door. Daarna kwam het gevoel in de banden ook weer terug. We hebben de race gewonnen, dus dat is het belangrijkste."

Verbeterpunten Red Bull

Verstappen won de eerste twee races van 2024 met 22 seconden en dertien seconden respectievelijk en veroverde tevens twee keer pole position en de snelste ronde in Bahrein. Is er volgens Verstappen dan nog wel iets binnen Red Bull of bij de RB20 dat beter kan? Zeker, aldus Verstappen. "De bandendegradatie, de balans in de auto, dat soort dingen. Er zijn altijd dingen waar ik naar kijk, die verder verbeterd kunnen worden. Daar kijken we de komende dagen naar."

