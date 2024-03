Max Verstappen reed in Saoedi-Arabië op dominante wijze naar de overwinning, maar nam de nacht voorafgaand aan de race tot in de late uurtjes deel aan een virtuele wedstrijd. De Nederlander legt uit dat het hem helpt ontspannen.

Max Verstappen is het Formule 1-seizoen van 2024 op uitstekende wijze begonnen. De drievoudig wereldkampioen legde in Bahrein beslag op pole position en later de winst, en herhaalde dit kunstje afgelopen zaterdag in Saoedi-Arabië. Daarmee gaat de Nederlander verder op de manier waarop hij afgelopen seizoen het jaar heeft afgesloten. De manier waarop Verstappen overwinningen aan elkaar rijgt, laat het er haast eenvoudig uitzien. Helemaal als je je bedankt dat de Limburger de avond voor de race tot diep in de nacht aan het gamen was.

Simracen Verstappen

Het is geen geheim dat Verstappen een fervent simracer is. Hij is dan ook vaak online te zien op onder andere iRacing met Team Redline, zo ook de nacht voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië, waar hij tot maar liefst vier uur 's nachts lokale tijd online bleef. En voor de liefhebbers: wat het extra indrukwekkend maakt, is dat Verstappen naar verluidt de virtuele race won met zijn controller op zijn laptopje, in plaats van met zijn simrace setup. Tot vier uur in de ochtend gamen, en de dag hierna de Grand Prix van Saoedi-Arabië winnen. Je moet het maar even doen.

Stukje ontspanning

Op de persconferentie na afloop van de race werd Verstappen gevraagd naar deze nachtelijke activiteiten: "Ik heb het Europese tijdschema, of eigenlijk dat van Groot-Brittannië aangehouden. Dus ik ging rond 4 uur in de ochtend naar bed, en werd laat wakker." Hij vervolgde: "Ik heb natuurlijk mijn eigen simteam, dus het is ook even bijkletsen. Het zorgt ook voor wat ontspanning. Ik heb hier geen stuur, ik rij met een controller, het is gewoon voor de lol. [Het is fijn] om even niet aan de Formule 1 te denken en met dat soort mensen te zijn, het zijn vrienden. Wanneer ik kan, doe ik het. Ik werd vanmorgen wakker en had een uurtje over, dus toen heb ik ook ingelogd en wat plezier gemaakt."

