Charles Leclerc is onder de indruk van het optreden van zijn tijdelijke teammaat Oliver Bearman in Saoedi-Arabië. De achttienjarige Formule 2-coureur moest vanaf de derde vrije training plots het stuurtje overnemen van Carlos Sainz, vanwege een geconstateerde blindedarmontsteking bij de Spanjaard.

Carlos Sainz voelde zich bij aanvang van het raceweekend in Djedda al niet goed. De Spanjaard sloeg op woensdag de mediaverplichtingen over en keerde terug naar zijn hotel, in de veronderstelling dat hij met maagproblemen kampte. Op donderdag verreed de Ferrari-coureur vervolgens zelf de eerste twee vrije trainingen, maar op vrijdag kwam het bericht vanuit de Italiaanse grootmacht dat Sainz een operatie moest ondergaan vanwege een blindedarmontsteking. De 18-jarige Oliver Bearman zou vanaf de derde vrije training het stuurtje overnemen.

Indrukwekkend optreden Bearman

En dat deed Bearman niet onverdienstelijk. De jonge Brit wist in de top tien te eindigen in de derde vrije training, maar moest het doen met de elfde positie in de kwalificatie. De Formule 2-coureur - sinds 2022 onderdeel van de Ferrari Driver Academy - kwam 0.036 seconde te kort om door te mogen naar Q3. In de race op het Jeddah Corniche Circuit wist Bearman zich een weg naar de zevende plek te vechten, wat hem, naast zijn eerste punten in de Formule 1, ook de eretitel van Driver of the Day opleverde.

Lovende woorden Leclerc

"Dat heeft hij absoluut verdiend", vertelt teammaat Charles Leclerc desgevraagd. "Hij heeft vanaf de derde vrije training fantastisch werk geleverd. In de kwalificatie reed hij direct het goede tempo. Hij deed het fantastisch en miste Q3 met een miniem verschil. Vandaag heeft hij het fantastisch gedaan. Zevende worden in je eerste Formule 1 race, terwijl je alleen de derde vrije training hebt verreden, is ontzettend indrukwekkend. Ik weet zeker dat hij ontzettend trots is. Iedereen heeft gezien hoe ontzettend getalenteerd hij is, en ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat hij hier in de Formule 1 komt rijden."

