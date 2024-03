Oliver Bearman moest dit weekend onverwachts instappen bij Ferrari voor de Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. De debutant kwam als zevende over de streep en maakte op iedereen een enorm goede indruk. Behalve dan op F1-commentator Olav Mol.

Carlos Sainz liep een blindedarmontsteking op en moest onder het mes. Bearman pakte op de donderdag op het Jeddah Corniche Circuit pole position in de FIA Formule 2, maar werd op vrijdagochtend door Ferrari opgeroepen om voor Sainz in te vallen vanaf Vrije Training 3. De 18-jarige Brit, de jongste coureur voor de Italiaanse Scuderia ooit, kwalificeerde zich als elfde, nadat hij een plekje in Q3 misliep op drie honderdsten van een seconde. In de wedstrijd maakte hij vier posities goed en scoorde hij zes punten door als zevende aan de finish te komen. Tevens was zijn allerlaatste ronde ook zijn snelste ronde, dus gedurende de race was hij nog aan het wennen aan de snelheid van de Formule 1-auto vergeleken met de Formule 2. Met die extra kilometers achter de rug zal Bearman, als hij nog een kans krijgt in de koningsklasse, dus nog beter voorbereid zijn.

Knuffel van Hamilton

Bearman werd links en rechts gecomplimenteerd, waaronder door Lewis Hamilton die direct na de race naar hem toe liep om hem een knuffel te geven. Hij werd uitgeroepen tot Driver Of The Day met bijna de helft van de stemmen. Ook racewinnaar Max Verstappen was bij Viaplay lovend over Bearman: "Het is echt fantastisch [wat hij heeft gedaan]. Ik had het met een paar mensen van het team erover. Als je net buiten de top zes eindigt, op P7, dan doe je het echt gewoon fantastisch. Echt een prima resultaat voor hem. Je kent de auto totaal niet, je gaat voor het eerst de race in en daar kun je niet echt meer van maken, echt top."

Pérez is een pannenkoek

Wie niet onder de indruk was van Bearman was Olav Mol. "Wat ben jij nou voor vent, joh?", reageerde hij bij het Ziggo Sport Race Café op de opmerking van presentator Rob Kamphues dat Bearman voortdurend dezelfde rondetijden wist te klokken, slechts een halve seconde per ronde langzamer dan ploegmaat Charles Leclerc, en hoe knap dat was. "Als Pérez een halve seconde langzamer is dan Max, dan is hij een pannenkoek. Als Bearman een halve seconde langzamer is dan Leclerc, dan is het helemaal geweldig. Als je goed genoeg bent om het te doen, dan moet je het ook gewoon doen". GT3-coureur Indy Dontje nam het voor Bearman op: "Je hebt wel gelijk dat hij gewoon moet presteren en hij is daarvoor ook aangenomen natuurlijk. Maar het is gewoon respect voor zo'n jongen die zo jong is en instapt...", waarop Mol reageerde: "Dat heb ik".

