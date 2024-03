Charles Leclerc heeft zijn eerste podium van het Formule 1-seizoen binnengesleept met de derde positie in de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Ferrari-coureur begon vanaf de voorste startrij, maar hij kon de Red Bull van Sergio Pérez niet achter zich houden.

Leclerc had zich als tweede gekwalificeerd op het Jeddah Corniche Circuit, maar al gauw verloor hij die positie aan Pérez. Ondertussen verdween Max Verstappen aan de horizon. Ook tijdens de pitstop achter de Safety Car, die werd veroorzaakt door een crash van Lance Stroll, kon Leclerc geen voordeel pakken ten opzichte van de Red Bulls. Pérez kreeg nog een tijdstraf van vijf seconden vanwege een unsafe release, maar de Mexicaan reed hard genoeg weg van Leclerc om P2 te behouden. Het is het 32e podiumresultaat voor Leclerc in de Formule 1.

Saaie race

"We hadden de snelheid er goed in zitten, we pakten dan ook de snelste ronde aan het eind met een beetje hulp van de DRS," begon Leclerc na de race. "Over het algemeen had ik er een goed gevoel bij, al was het een beetje een saaie race, omdat Red Bull een beetje te snel was en achter ons hadden we een groot gat. We hebben gemaximaliseerd qua punten vandaag. Dat was het doel, dus dat is geweldig."

Complimenten voor Bearman

"Het is een van de meest fysieke banen van het seizoen," vervolgde hij uitgeput. "Het is al warm, maar het is vooral zwaar voor je nek. Er zijn zoveel hogesnelheidsbochten. Dat maakt het moeilijk, maar ook heel leuk om op te rijden." Ook had Leclerc complimenten voor debutant Oliver Bearman. "Hij heeft het geweldig gedaan. Hij was meteen snel vanaf Vrije Training 3 en hij deed het ook goed in de kwalificatie. Hij miste Q3 op een fractie van een seconde. Vandaag was hij ongelooflijk. Zevende in je eerste race in een nieuwe auto is erg indrukwekkend. Het is een kwestie van tijd voordat hij hier [fulltime] in Formule 1 rijdt."

