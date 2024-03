Het hoge woord lijkt er momenteel uit te zijn. Helmut Marko bevestigt namelijk voor de Oostenrijkse tak van Sky Sports F1 dat hij niet zal wijken bij Red Bull Racing. De adviseur van het team heeft gesproken met CEO Oliver Mintzlaff, die zaterdag in Saoedi-Arabië aanwezig was.

De afgelopen weken lijkt de bom bij Red Bull Racing achter de schermen te zijn ontploft. Er zouden naar verluidt twee kampen zijn ontstaan binnen het team van de regerend constructeurskampioen. Aan de ene kant staat teambaas Christian Horner, gesteund door de Thaise aandeelhouders die 51 procent van het concern in handen hebben. Aan de andere kant zou Marko staan en die kan vervolgens weer rekenen op de steun van de Verstappens, maar ook van Mark Mateschitz, die vervolgens 49 procent van de aandelen in handen heeft.

Marko blijft

Marko bracht vrijdag nog naar buiten dat hij een eventuele schorsing niet uitsluit en Max Verstappen heeft meerdere keren duidelijk gemaakt dat hij loyaal blijft aan de Oostenrijker. Marko kan bij het medium dan ook uitsluitsel geven: "Het was een goed gesprek. Natuurlijk moet de rust terugkeren naar het team en dat is een de hoogste prioriteit. We hebben over alle punten overeenstemming gevonden en ik ga hier door. Mijn contract loopt voor nog drie jaar, maar nogmaals de rust moet terugkeren."

Verstappen was de afgelopen weken duidelijk over hoe hij in de race stond en Marko is daarvan onder de indruk. "Het was erg indrukwekkend. Ik ben hem erg dankbaar voor dat, maar hij is één van de weinige met een ruggengraat en hij toont loyaliteit." Toch komt er nog een vervolg, want zondag zal er in een Dubai een tweede gesprek volgen met de aandeelhouders uit Thailand.

