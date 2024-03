Oliver Bearman kreeg vrijdag tijdens de tweede dag in Saoedi-Arabië ineens de kans om zijn kunsten aan de buitenwereld te tonen door de blindedarmontsteking bij Carlos Sainz van Ferrari. Hij finishte in de kwalificatie verdienstelijk op de elfde plek en Max Verstappen is behoorlijk onder de indruk van de jongeling.

Sainz voelde zich het hele weekend al niet helemaal niet lekker en al vrij snel werd door de medici duidelijk gemaakt wat er aan de hand was met de Spaanse coureur. Het bleek dat de man uit Madrid een blindedarmontsteking onder de leden had en onder het mes moest. Inmiddels is Sainz succesvol geopereerd, zo heeft het team van Ferrari laten weten. Tijdens de afwezigheid van Sainz in Djedda is er een kans weggelegd voor de Britse Bearman, die vlak voor VT3 dus te horen kreeg dat hij in mocht stappen om de rest van het weekend uit te rijden.

Indrukwekkend

De pas achttienjarige coureur werd dus direct voor de leeuwen gegooid tijdens de laatste oefensessie. Een lastig parket met een hoop druk, al viel snel genoeg te zien dat de Brit daar goed mee om weet te gaan. Hij werd tiende in de laatste oefensessie, terwijl hij in de kwalificatie later op die dag nét Q3 misliep met een elfde tijd. Gezien de hele situatie alsnog een zeer knappe prestatie. Ook Verstappen is geïmponeerd: "Het is ontzettend lastig om zo even in de wagen te springen op een circuit als dit. Wat hij gedaan heeft, is ongelofelijk indrukwekkend. Ik was zijn eerste paar rondjes aan het bekijken in VT3, want dan kun je beoordelen of iemand comfortabel is in de auto of niet."

Ongelofelijke prestatie

Verstappen vervolgt: "Na rondje twee of rondje drie dacht ik: 'Oké, dat is een sterke start. Dit zie ik graag.' Toen pakte hij P11, op slechts zes tienden van de pole. Dat is veel meer dan je hem had kunnen vragen. Hij heeft dus een ongelofelijke prestatie geleverd. Ik hoop bovendien dat hij er daarnaast ook een beetje van genoten heeft, want het is behoorlijk stressvol om zomaar in te stappen bij een nieuw team, in een nieuwe auto, met amper ervaring op een circuit. Hopelijk is hij blij met zichzelf en denkt hij niet: 'Ik heb Q3 niet gehaald' of zoiets. Iedereen in de paddock heeft namelijk gezien hoe geweldig hij het deed."

