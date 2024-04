Max Verstappen is met een harde aanpak opgevoed door vader Jos, dat is over het algemeen wel bekend. Een voormalige concurrent uit de karttijd van de drievoudig Formule 1-kampioen kon daar meer over vertellen en er werd gechoqueerd op gereageerd.

Max Verstappen maakte in 2014 zijn debuut in de autosport in de Florida Winter Series en de Europese Formule 3, maar daarvoor schreef hij tientallen overwinningen en kampioenschappen op zijn naam in het karten. Jos was zelf actief in de Formule 1 van 1994 tot en met 2003 en wilde niets liever dan zijn zoon ook een kans geven in de koningsklasse van de autosport. Als vader en als coach zette hij alles op zij om Max te helpen. Daar kwam wel een zeer strenge opvoeding bij kijken. Zo liet hij ooit de kleine Max alleen staan bij een tankstation in Italië na een ruzie. Jos reed naar huis zonder zijn zoon, die vervolgens moeder Sophie Kumpen moest bellen om hem op te halen. Sauro Cesetti, een kartcoureur die ooit Michael Schumacher versloeg, deed toendertijd mee aan dezelfde evenementen als Max. Hij werkt tegenwoordig voor GRT Motorsport, een Italiaans team waar de bekende YouTuber Alberto Naska voor racet. Cesetti kon een bijzonder verhaal over de aanpak van Jos uit de doeken doen.

Tweede in het wereldkampioenschap

"Max groeide op in de voetsporen van zijn vader, omdat zijn vader hem schopte en sloeg, wanneer hij fouten maakte. Hij was heel gewelddadig," begon Cesetti in de vlog van Naska, die vervolgens verbaasd vroeg of hij hem echt sloeg. "Ja, het was echt gênant. Ik zal je een mooi verhaal vertellen." De beschrijving 'mooi' was hier natuurlijk sarcastisch bedoeld. "We reden in het wereldkampioenschap in Sarno. Hij racete in de KZ-klasse, maar in een categorie voor jongere coureurs. Ik racete in de categorie voor oudere coureurs. Hij ving de wedstrijd aan vanaf de tweede positie en probeerde de leider in te halen. Hij maakte een fout, spinde en verloor een boel posities. Hij herstelde zich en had bijna de eerste positie in handen, maar hij finishte de race als tweede in het wereldkampioenschap."

Verstappen tijdens het Europese kartkampioenschap in 2011

Max bang voor Jos

"Hij hield zijn helm daarna nog voor vier uur op," vervolgde Cesetti en Naska vroeg waarom Max dat deed. "Omdat zijn vader hem zo vaak sloeg dat hij bang was om naar huis te gaan. Wat is daar nou zo indrukwekkend aan? Het is dat [Jos] hem met honger heeft opgevoed. Max is de enige die om vier uur 's ochtends gaat trainen en daarna direct in de simulator stapt." Naska reageerde, nog altijd gechoqueerd door het verhaal: "Maar zo'n leerwijze werkt alleen bij maar een paar mensen in de wereld. Ik bedoel, ik denk dat een iets zwakker persoon in de schoenen van Max had gestaan, dan zou die aan de drugs zitten of van huis zijn weggerend."

