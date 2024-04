Max Verstappen heeft 20 van de afgelopen 22 Grands Prix in de Formule 1 op zijn naam geschreven. Dale Earnhardt junior, een van de meest populaire NASCAR-coureurs ooit die ook fan is van de Red Bull-rijder, vindt deze dominantie juist geweldig. Hij vindt het dan ook onzin dat mensen doen alsof de wereld vergaat, wanneer een coureur oppermachtig is.

In 2023 verbrak Verstappen meerdere records, waaronder meeste overwinningen in een seizoen, hoogste winstpercentage, meeste podiumfinishes in een seizoen, hoogste percentage van haalbare punten binnenslepen, het grootste gat tussen de kampioen en de nummer twee in de eindstand, meeste ronden aan de leiding in een seizoen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. De dominantie van de Nederlander valt niet bij iedereen even goed in de smaak. Het seizoen 2023 werd door een bepaalde groep fans dan ook als 'saai' bestempeld en die trend lijkt zich dit seizoen voort te zetten nu Verstappen nog geen enkele keer is verslagen in de kwalificatie en drie van de vier Grands Prix heeft gewonnen.

Fans omarmen geweldige prestaties niet meer

"Er was een periode in de 80-er jaren waarin Darrell Waltrip een boel races won," begon Dale Earnhardt Jr. bij de podcast Drive to Wynn over coureurs die in NASCAR domineerden. "Hij werd behoorlijk vaak uitgejouwd, omdat hij elke race leek te kunnen winnen." Ook kijkt hij naar Jimmie Johnson die zeven kampioenschappen in NASCAR won waarvan vijf op rij. "Hoe cool Jimmie ook was als persoon, de fans omarmden het gewoon niet. Tegelijkertijd vonden ze het wel fantastisch om het mijn vader te zien doen." Dale Earnhardt senior sleepte tussen 1990 en 1994 vier NASCAR-titels binnen. "Martin Truex Jr. won een keer een race op Kentucky Speedway met een voorsprong van 13 seconden en iedereen dacht dat de wereld verging. Ik denk dan: 'Waarom vinden we dit niet juist geweldig?'"

Dominantie moet geprezen worden

"Maar nee, men dacht: 'Erger dan dit kan het niet. Hopelijk gebeurt dit nooit weer'," vervolgde de tweevoudig Daytona 500-winnaar. "Dit was niet het geval dertig, veertig, vijftig jaar geleden. Als iemand iets unieks voor elkaar kreeg op de baan en fors beter was dan de rest van de competitie, dan werd dat decennialang geprezen. Dat maakte die coureur een icoon en iemand die om die reden nooit meer vergeten zou worden." Earnhardt Jr. benadrukt dat een dominante periode altijd ergens een keer stopt. "Het gaat niet altijd zo zijn, maar wanneer het wel gebeurt - wie de credit er dan ook voor krijgt, of dat nou Max is of Red Bull of de ontwerpers - dan moet dat juist geprezen worden."

