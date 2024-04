Ook Bernie Ecclestone heeft het geflirt van Mercedes-teambaas Toto Wolff gelezen aan het adres van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen. De Oostenrijker ziet Lewis Hamilton aan het einde van het seizoen vertrekken en heeft zijn pijlen gericht op de Nederlander.

Verstappen heeft nog altijd een contract tot en met 2028 op zak en dus lijkt de toekomst zeker te zijn voor de Limburger. Toch was het gedoe rondom Christian Horner de reden om daaraan te twijfelen. Ook was het voor Wolff het moment om wat olie op het vuur te gooien en de rode loper uit te leggen voor Verstappen. Wel moet daarbij worden gezegd dat Red Bull Racing momenteel de dienst uit maakt binnen de koningsklasse en een stap naar Mercedes is op dit moment een stap achteruit. Toch kan dat vanaf het nieuwe motorreglement weer heel anders zijn en mogelijk dat de Limburger dan wel voor het team met de ster kiest.

Ecclestone ziet overstap niet gebeuren

In zijn column voor de Daily Mail legt Ecclestone uit dat een overstap van Verstappen naar Mercedes voorlopig niet ziet gebeuren. "Ik hoor dat Toto Wolff er vertrouwen in heeft dat hij Verstappen, winnaar van drie van de laatste vier races op weg naar zijn vierde titel, volgend jaar voor Mercedes kan contracteren. Ik betwijfel het."

Red Bull-soap is achter de rug

Het geflirt is nog altijd aan de gang en in de Formule 1 kan natuurlijk niets worden uitgesloten. Wel vermoedt Ecclestone dat Verstappen bij Red Bull Racing blijft, mits alle onrust verdwijnt. "Anderen dicht bij de scène zeggen dat er geen kans is. We zullen zien, maar er is een gevoel dat het ergste van de Red Bull-saga aan het afnemen is. Goede resultaten werken als een balsem van onschatbare waarde."

