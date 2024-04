Honda Racing Corporation-topman Koji Watanabe betreurt toch wel het vertrek van het Japanse merk bij Red Bull Racing vanaf 2026. Max Verstappen wist het merk in 2019 met de overwinning op de Red Bull Ring weer de nodige trots te geven en Honda hoopt dan ook in de toekomst weer met de Nederlander te gaan samenwerken.

Het Japanse motormerk stapt in 2026 over naar Aston Martin. De huidige samenwerking met Red Bull Racing is op zijn zachtst gezegd prima te noemen. Zo worden er vanaf 2021 diverse wereldtitels gepakt, mede dankzij de Japanners. Toch was dat tijdens de intrede van Honda in 2015 allerminst zeker. Destijds maakte Honda de nodige beginnersfouten bij McLaren en nadat de samenwerking onhoudbaar was geworden, nam Red Bull de motorleverancier in de arm. In 2018 werd alleen nog het zusterteam van Honda-motoren voorzien, een jaar later stapte ook het Oostenrijkse team over. Wel kwamen er onzekere tijden aan en Honda besloot om eind 2021 de stekker uit het Formule 1-project te trekken. Als antwoord daarop nam Red Bull diverse personeelsleden over en zette het Red Bull Powertrains op. Honda besloot uiteindelijk toch in de Formule 1 te blijven, maar door het eerdere vertrek had het Oostenrijkse merk al een plan 'B' klaarstaan. Het heeft ervoor gezorgd dat Honda verder gaat met Aston Martin en Red Bull werkt vanaf 2026 samen met Ford.

Trots

Verstappen reed bij Red Bull Racing tot en met 2018 met Renault-motoren en was daar niet over te spreken. De Japanse motor moest zich nog wel bewijzen bij het topteam, maar in het eerste jaar werden er direct overwinningen gepakt. In gesprek met Motorsport.com legt Watanabe uit dat Verstappen punten heeft gescoord door zijn houding. "We hebben een erg goede relatie met Max. De Honda-werknemers houden van Max. We zijn trots dat we met Max samenwerken en zullen hem in de toekomst missen. Hij is enorm belangrijk natuurlijk. Hij is momenteel de nummer één coureur in de Formule 1."

Toekomstige samenwerking?

Vooral toen Verstappen in 2019 de Grand Prix van Oostenrijk won, dat zal Watanabe niet zo snel vergeten. Hij herinnert zich het moment dat Verstappen naar het Honda-logo wees dan ook erg goed. "Ik was op de Red Bull Ring in Oostenrijk en stond onder het podium. Dat was een speciale dag." Uiteindelijk scheiden de wegen in 2026, maar dat betekent niet dat de wens er nog altijd zal zijn om weer samen te gaan werken met Verstappen. "Ja, al denk ik niet dat die dag op hele korte termijn zal komen", zo moet Watanabe eerlijk toegeven.

