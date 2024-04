Carlos Sainz verwacht dat Ferrari vaker het gevecht met Red Bull Racing aan zal kunnen gaan, zodra de Italiaanse grootmacht een of twee updates voor de wagen van dit seizoen introduceert.

Red Bull Racing is wederom erg sterk aan het Formule 1-seizoen gewonnen. In de eerste vier races wist de renstal drie keer een ééntweetje uit het vuur te slepen, waarbij Max Verstappen telkens als eerste over de streep kwam, gevolgd door teammaat Sergio Pérez. In Australië ging het echter mis. Verstappen viel uit doordat het team een fout maakte met de remmen, terwijl Sergio Pérez - gehinderd door vloerschade - het podium niet wist te halen. De voorsprong op Ferrari bedraagt hierdoor 'slechts' 21 punten.

Updates Ferrari

En dat biedt hoop, aldus Carlos Sainz. Ferrari lijkt haar zaken op orde te hebben. Alhoewel Red Bull Racing momenteel absoluut het eerste team is, weet de Italiaanse grootmacht de rest van de concurrentie vrij eenvoudig voor te blijven. "Ik denk dat ze [Red Bull] absoluut een voordeel zullen hebben in het eerste deel van het seizoen, totdat wij een of twee updates brengen, waarmee we het gevecht met hen meer consistent aan kunnen gaan", wordt Sainz geciteerd door Motorsport.com.

Niets te verliezen

De winnaar van de Grand Prix van Australië vervolgt: "Tegen die tijd is het misschien te laat, wat betreft de voorsprong die zij hebben in het kampioenschap. Tot die tijd hebben we meer races zoals Australië nodig, maar ik zie Red Bull als team niet vaak van dat soort fouten maken. Het is zonde. Ik heb een race gemist, wat voor zowel mijzelf als het team kostbaar kan gaan zijn", doelt hij op de Grand Prix van Saoedi-Arabië, waar Sainz niet in actie kwam vanwege een blindedarmontsteking. "We vechten met één race minder, maar we blijven onze best doen. Het is mijn laatste jaar bij Ferrari, dus we hebben niets te verliezen."

