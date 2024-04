Red Bull Racing heeft veel succesvolle F1-coureurs voortgebracht, waaronder Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel en Carlos Sainz. Het Red Bull Junior Team verwelkomde in november 2023 een nieuw gezicht: Ollie Goethe, die openhartig is over het seizoen waarin Red Bull aanklopte en zijn ervaringen in de Formule 3.

De 19-jarige coureur heeft al iets bereikt wat Verstappen nooit lukte in zijn carrière als junior: kampioen worden in een juniorenklasse, nadat Goethe in 2022 de Euroformula Open-titel won met een indrukwekkend aantal van elf overwinningen over het hele jaar. Goethe volgde dat seizoen op met een seizoen in F3, waar hij bij zijn debuut punten pakte nadat hij vanaf pole startte op een kletsnatte Hungaroring, voordat hij in 2023 de fulltime overstap maakte naar het ondersteunende kampioenschap F3. Door zijn prestaties in dat eerste seizoen trok de Duits-Deense coureur vorig jaar de aandacht van Red Bull-adviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner. Nu rijdt hij in 2024 met de steun van de regerend constructeurskampioen van F1 in F3.

Goethe over seizoen 2023

In een exclusief interview met GPFans vertelde Goethe over het seizoen waarin Marko en Horner kwamen aankloppen [2023], inclusief zijn Feature Race-zege op Silverstone en een mislukte formatieronde in Monza. "Ik verwachtte dat het tempo er [gedurende het seizoen] zou zijn, en dat was het ook. Ik had een paar hele sterke weekenden [in 2023], zoals in Bahrein, Boedapest en Silverstone natuurlijk. Monza had beter kunnen zijn zonder het ongelukkige probleem in de Feature Race [hoofdrace], maar ik had nog steeds pole position en een geweldige Sprint Race. De andere races... het tempo was hoog. Ik heb niet alles eruit gehaald wat erin zat. En in sommige gevallen maakte ik, laten we zeggen, beginnersfouten en domme fouten."

Desondanks maakte Goethe dus genoeg indruk op Red Bull. Goethe vertelt over de unieke ervaring om tijdens een raceweekend in F1 te racen in de Formule 3: "Ja, het is heel speciaal om deel uit te maken van het F1-weekend. De sfeer is altijd geweldig. Een groot verschil is het publiek en de steun. De tribunes zitten bijna altijd vol, zelfs bij de F3-races."

2023 voor Goethe

Zijn analyse van het seizoen was openhartig en reflectief: "Het was een erg op-en-neer seizoen. Ik had het gevoel dat ik altijd de snelheid had, maar niet de consistentie om voor het kampioenschap te vechten." Ondanks deze schommelingen kwam zijn racegevoel goed naar voren, waardoor hij een coureur werd om in de gaten te houden. De aandacht van Red Bull volgde in de maanden na de F3-finale in september 2023 en Helmut Marko nam hem eind 2023 vervolgens op in het Red Bull Junior Team. Goethe verhuisde van Trident naar Campos voor het seizoen 2024, samen met Juan Pablo Montoya's zoon Sebastián Montoya en de Spanjaard Mari Boya. De Formule 3 startte tegelijk met de eerste Formule 1-race in Bahrein en was ook in Melbourne aanwezig. Goethe is één van de slechts twee coureurs die in alle vier de races van 2024 punten scoorde [P9, P10, P5 en P9], een constante vorm die hem in de finale in Monza tot een kampioenschap zou kunnen leiden. Voorlopig staat Goethe met elf punten op de elfde plaats.

