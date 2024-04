De eerste Formule 1 Grand Prix van China sinds 2019 staat op de planning voor aankomende week. Er is een boel onzekerheid bij de teams over het Shanghai International Circuit. Helmut Marko hoopt dat Red Bull niet voor vervelende verrassingen komt te staan en dat Max Verstappen voor een vierde overwinning van 2024 kan gaan.

China staat al sinds 2004 op de kalender van de koningsklasse van de autosport. In 2005 was het zelfs de seizoensfinale, al wist Fernando Alonso dat jaar twee races voor het einde de wereldtitel al veilig te stellen in São Paulo. Maar de race in Shanghai werd in 2020, net als een boel andere wedstrijden, geschrapt vanwege de pandemie. Het Aziatische land heeft tot 2024 moeten wachten om weer haar rentree te mogen maken op de kalender. Dat betekent dus dat de huidige generatie auto's nog nooit op de Chinese baan is geweest, en deze halen vooral downforce uit het zogeheten groundeffect en willen daarom nog wel eens stuiteren. Omdat Shanghai International Circuit is gebouwd op moerasland, staat het bekend om de hobbels, maar na een inspectie van de FIA zijn de plekken waar zorgen over waren, aangepakt.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Zhou toont speciaal helmdesign voor allereerste thuisrace in de Formule 1

Onverwachts veel bandenslijtage

Toch is er een boel onzekerheid in aanloop naar de vijfde ronde van het wereldkampioenschap. De teams, maar ook bandenfabrikant Pirelli, hebben namelijk nauwelijks data om zich te kunnen voorbereiden. Daarnaast is het ook nog eens een Sprintweekend en is er dus maar één in plaats van drie uur aan vrije trainingen. "Ik hoop niet dat we voor verrassingen komen te staan, zoals in Melbourne," vertelde Marko tegenover Sky Sports Deutschland.

"Het asfalt was daar zo ruw en we zaten er qua bandenslijtage helemaal naast. Normaal gesproken is dat juist een van onze sterke punten. Je kon bij 'Checo' zien hoeveel bandenslijtage er wel niet was. Het zou op die manier dus nog een verrassing kunnen zijn, maar we zijn gewaarschuwd door wat er is gebeurd op Melbourne en ik denk dat we nu beter weten hoe we erop moeten reageren," aldus de hoofdadviseur van Red Bull Racing.

Gerelateerd