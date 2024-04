Zhou Guanyu maakt zich op voor zijn eerste thuisrace in de Formule 1. Het hele circus strijkt volgende week neer in Shanghai, waar voor het eerst sinds 2019 de Grand Prix van China wordt verreden. En daar hoort uiteraard een speciale helm bij.

De Grand Prix van China behoort voor zowel veel coureurs als fans tot de favorieten op de Formule 1-kalender. Het uitdagende Shanghai International Circuit vormt een grote uitdaging voor de rijders, maar biedt tegelijkertijd tal van inhaalmogelijkheden. De race werd in 2019 voor het laatst verreden. Destijds was het Lewis Hamilton die als eerste over de streep kwam. Sindsdien is er vier jaar op rij een streep door het evenement gegaan vanwege de pandemie en de nasleep hiervan.

Artikel gaat verder onder video

Speciaal helmdesign Zhou

Voor Zhou Guanyu betekent het dat hij voor het eerst een thuisrace in de Formule 1 gaat rijden. De 24-jarige Stake F1-coureur pakt daarom uit met een speciaal helmdesign. Op social media laat hij vol trots foto's van het gloednieuwe exemplaar zien. De Chinese coureur heeft gekozen voor een overwegend wit design, met onder andere groene, roze, paarse en rode details. Het raceweekend in China vormt tevens het decor voor het eerste sprintraceweekend van het 2024-seizoen, maar dat is niet bij alle coureurs goed in de smaak gevallen.

OOK INTERESSANT: Verstappen en collega's niet blij met sprintrace in China: "Echt heel handig om te doen..."

Gerelateerd