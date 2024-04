De Grand Prix van China maakt dit jaar voor het eerst sinds 2019 haar rentree op de Formule 1-kalender. De sport heeft ervoor gekozen direct groots uit te pakken met een sprintraceweekend, maar dat is volgens Max Verstappen, Sergio Pérez en Carlos Sainz geen handige beslissing.

De Grand Prix van China wordt verreden op het Shanghai International Circuit en staat bij zowel veel coureurs als fans hoog op het favorietenlijstje. De uitdagende baan straft kleine fouten hard af, maar biedt tegelijkertijd tal van inhaalmogelijkheden. De laatste editie werd verreden in 2019, waarna de race vier jaar achtereenvolgend werd geschrapt vanwege het coronavirus. Over twee weken maakt China haar rentree in de Formule 1. Het Shanghai International Circuit vormt dan het decor voor het eerste sprintraceweekend van 2024, wat betekent dat er slechts een vrije training wordt verreden, waarna direct de kwalificatie volgt. Alhoewel de coureurs blij zijn met de terugkeer van China, is die beslissing volgens verschillende namen niet slim.

Verstappen niet blij met sprintrace China

Na afloop van de Grand Prix van Japan krijgen Max Verstappen, Sergio Pérez en Carlos Sainz de vraag wat ze van deze keuze vinden. Verstappen trapt af: "Ja, dat is heel handig om te doen...", klinkt het cynisch. "Ik denk niet dat het heel slim is om dat te doen, laat ik het zo zeggen. Als je een tijdje weg bent geweest van het circuit, weet je nooit hoe het gaat zijn. Het zou beter zijn geweest om daar een normaal raceweekend te hebben."

De drievoudig wereldkampioen vervolgt: "Maar aan de andere kant, maakt het de dingen waarschijnlijk wat spannender, en dat is misschien wat ze willen zien. Maar vanuit het perspectief van een coureur, performance en de sport, denk ik niet dat het slim is om te doen. Maar we zullen het zien. Ik hou ervan om daar te rijden. Hopelijk gaan we meteen goed van start en hoeven we niet te veel aan de auto te finetunen."

Bijval van Pérez

Vervolgens is Pérez aan de beurt: "Ik hoop dat er geen problemen zijn met het circuit. Putdeksels en dat soort dingen. Dan lopen we niet meer synchroon. Maar ik denk dat het goed is voor de show. Dat is iets goeds. Maar qua voorbereiding wordt het ongetwijfeld heel moeilijk, want... Ik heb daar bijvoorbeeld nooit met Red Bull geracet, dus er is veel dat moet gebeuren in één vrije training."

Sainz ziet twee kanten

Sainz geeft als derde zijn kijk op de zaak: "Ik denk dat het twee kanten heeft. China als race is fantastisch. Het is van iedereen een van de favorieten. Het is een fantastisch circuit en het biedt inhaalmogelijkheden, dus het is logisch om daar een sprintrace te hebben. Maar tegelijkertijd, wat we ook tegen de FIA en de Formule 1 hebben gezegd, om met deze auto's één uur te trainen en direct te gaan kwalificeren, onder deze reglementen, met de slijtage van de plank en dat soort dingen, denk ik niet dat het slim is op hier een sprintrace te hebben na vier of vijf jaar afwezigheid."

De Ferrari-coureur vervolgt: "We hebben ook gehoord dat er opnieuw geasfalteerd wordt, dus misschien staat Istanbul 2.0 op het programma", doelt hij op de spekgladde Grand Prix van Turkije in 2021. "Dat hoop ik niet. Voor de mensen thuis is het misschien spannend, maar voor de engineers en de coureurs... Voor mij is het het risico niet waard en zouden we een normaal weekend moeten hebben."

