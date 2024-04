Robert Doornbos vertelt in het Race Café van Ziggo Sport dat Sergio Pérez aan Red Bull Racing heeft laten weten een driejarige deal te willen na 2024, en dat topontwerper Adrian Newey zijn contract bij het team niet gaat verlengen.

Het succes is momenteel groter dan ooit bij Red Bull Racing, maar achter de schermen stormt het binnen de formatie uit Milton Keynes. Teambaas Christian Horner hangt nog altijd een rechtszaak boven het hoofd vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag, terwijl de Brit tegelijkertijd een machtsstrijd lijkt te voeren met Red Bull-topman Helmut Marko. In het Race Café van Ziggo Sport valt het de mannen op dat laatstgenoemde niet op de teamfoto na afloop van de race staat: "We missen Helmut Marko. Ondanks al het succes momenteel, is het nog steeds onwijs onrustig achter de schermen", vertelt Robert Doornbos. "Wij krijgen natuurlijk alleen het topje van de ijsberg mee in de media, maar wat zich daar allemaal afspeelt... Helmut is niet blij met Christian, en andersom ook niet."

'Pérez wil driejarige deal'

Als Doornbos de vraag krijgt waar Marko dan was, klinkt het: "Nou, die was geïrriteerd. Er speelt daar het een en ander. Pérez is gister naar het team gegaan en heeft gezegd dat hij een deal voor drie jaar wil hebben. Dat is inderdaad lachwekkend. Dat mag hij vragen, maar het is gelijk afgeschoten door Helmut. Die zegt: 'No way. Je moet hem een deal voor maximaal een jaar geven, want als je hem een deal voor twee jaar geeft, gaat hij achterover zitten en kakt hij weer in.' Er is gewoon onrust. Achter de schermen gaat de rechtszaak met dat personeelslid en Christian Horner nog steeds door."

Toekomst Adrian Newey

De Formule 1-analist vervolgt: "Hopelijk komt daar binnenkort een uitslag, maar waar ze naartoe willen, is dat het een arbeidsrechtszaak wordt. Dan komt er gewoon naar buiten wat er is gezegd en gedaan. Dan kan je niets meer afkopen of doen. Tegelijkertijd is Adrian Newey daar ook helemaal niet meer van gecharmeerd. Iedereen denkt dat dat de beste vriend is van Christian Horner. Ja, hij heeft hem naar binnen gehaald voor de grote successen, maar hij [Newey] wil zich hier ook niet meer in mengen."

De voormalig Formule 1-coureur dropt vervolgens een bommetje: "Wat ik heb gehoord is dat hij zijn contract niet meer gaat verlengen", klinkt het. "En dat is wel een dingetje. Want als hij eind 2025 stopt, zit je daar dan nog wel goed voor het nieuwe tijdperk?", doelt hij op 2026, als er nieuwe reglementen in de Formule 1 worden geïntroduceerd. "Er zijn allemaal kampjes aan het ontstaan, ondanks dat het succes op het circuit van topniveau is."

