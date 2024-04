Voor Lewis Hamilton is het 2024-seizoen er eentje die hij simpelweg even moet uitzitten. Zo is het duidelijk dat de W15 nog niet de wagen is waarmee er zeges worden gepakt en het toekomstige team van de Brit - Ferrari - zit een stuk dichter bij Red Bull Racing.

Nog voordat het seizoen van start ging, werd bekend dat Hamilton vanaf 2025 het Ferrari-rood zal gaan dragen. Daarmee komt er een eind aan een lange periode van de Brit in Duitse dienst, wat zeker niet onverdienstelijk is geweest. Mercedes heeft zich in de voorbije weken al uitgelaten over een mogelijke vervanger van de Brit en wijst voornamelijk naar Max Verstappen. Hamilton moet het seizoen natuurlijk nog wel afmaken, maar wordt steeds minder betrokken bij de ontwikkeling van de Mercedes. Daarnaast lijkt teamgenoot George Russell beter met de W15 om te kunnen gaan dan zijn 39-jarige landgenoot. Russell heeft na vier races namelijk al 24 punten achter zijn naam staan, daar waar Hamilton het met 10 punten moet doen.

Focus op Mercedes

Hoewel Hamilton staat te popelen om te rijden voor het team uit Maranello, ligt zijn focus op dit moment écht nog bij Mercedes. "Ik wil dit hoofdstuk op een mooie manier afsluiten. Hier stop ik al mijn energie dus in. Natuurlijk kijk ik uit naar de toekomst, maar op het moment zitten we in een lastige positie. Dat is mijn uitdaging", zo bevestigt hij de volle commitment bij Motorsport.com.

Winnen

Daarnaast heeft hij samen met het team de handen vol aan de huidige wagen, waar de gang nog niet in zit. "Ik probeer uit te zoeken hoe we onszelf een weg terug naar de top kunnen banen. Hoe kan ik met de mensen te werk gaan? Hoe kan ik betere feedback of richting geven om terug naar het front te gaan? Ik ben in de eerste plaats vooral competitief, dus ik wil winnen. Denken aan volgend jaar gaat me daarin niet helpen."

