Volgens regerend wereldkampioen Max Verstappen zorgt het gebrek aan een concurrentiestrijd bij de bandenleveranciers voor een conservatieve keuze van Pirelli. Het Italiaanse bandenmerk wil vanaf 2026 nog steeds gebruik maken van de huidige 18 inch banden, daar waar de sport juist gewicht wil reduceren en dus liever gaat voor 16 inch rubber.

Over het nieuwe tijdperk Formule 1 dat in 2026 gaat starten bestaat nog heel wat onzekerheid. Het motorreglement is in ieder geval al wel vastgelegd, maar ook daar is vandaag de dag discussie over. Er zijn een aantal speerpunten die de sport wil verbeteren, zoals bijvoorbeeld het gewicht van de bolides. De banden kunnen daar een flinke rol in spelen, maar Pirelli gaf onlangs aan liever vast te willen houden aan het huidige formaat banden. Als reden hiervoor wijst de bandenleverancier naar de kosten die gemaakt moeten worden, daarnaast stelde het merk dat 16 inch banden simpelweg niet relevant zijn voor straatauto's.

Concurrentiestrijd

Één van de grote problemen van het rubber van Pirelli is dat de banden simpelweg wat snel oververhit raken. Dat zou volgens Verstappen, die bij Motorsport.com zijn verhaal doet, nog een groter probleem worden met 16 inch rubber. In zijn ogen zou Pirelli daar juist de focus op moeten leggen, in plaats van genoegen nemen met het huidige product. Dat er geen andere bandenleverancier is, speelt volgens de Nederlander ook een rol. "Dat is altijd het probleem als je geen concurrentie hebt en de enige bandenleverancier bent. Dan vraag je jezelf af 'waarom moeten we al dat geld eigenlijk investeren om volledig nieuwe banden te ontwikkelen?' Dus ja, dat snap ik natuurlijk wel", aldus Verstappen.

Bandenoorlog

De laatste grote concurrentiestrijd tussen twee bandenleveranciers in de Formule 1 was in de jaren 2000. Destijds namen Bridgestone en Michelin het tegen elkaar op. Door de strijd tussen de merken, was er nog een onvoorspelbare factor binnen de Formule 1. Michelin stopte echter eind 2006 met het leveren van de banden binnen de koningsklasse en Bridgestone gaf uiteindelijk in 2011 het stokje over aan Pirelli.