Red Bull Racing maakte enige tijd geleden bekend vanaf 2026 in zee te gaan met motorfabrikant Ford, maar het Amerikaanse automobielconcern was alles behalve blij met de gebeurtenissen rondom teambaas Christian Horner. De vrees was dat Ford zich terug zou trekken uit de deal met Red Bull, maar de autofabrikant geeft nu een duidelijk signaal af: ze hebben zich verbonden aan het F1 Academy-programma van Red Bull.

De F1 Academy is een autosportkampioenschap met enkel vrouwelijke deelnemers. Red Bull staat via MP Motorsport ook op de grid en heeft de Nederlandse coureur Emely de Heus achter het stuur zitten. Ford heeft nu bekendgemaakt dat het Red Bull ook in deze raceklasse gaat sponsoren. Dit mag gezien worden als een duidelijk signaal, want recent waren er twijfels over de steun van Ford aan Red Bull. De Amerikaanse autofabrikant was op z'n zachtst gezegd not amused door de hele situatie rondom Horner en er klonken zelfs berichten dat men op de achtergrond al aan het uitzoeken was of het nog onder de getekende overeenkomst met Red Bull voor 2026 uit kon komen. Nu Ford 'gewoon' een sponsordeal met Red Bull in de F1 Academy aangaat, mag worden aangenomen dat zij nog steeds achter hun besluit staan om met Red Bull in zee te gaan.

Ford en Red Bull ook samen in F1 Academy

De logo's van Ford zullen zowel op de door MP Motorsport gerunde auto van Red Bull te zien zijn, als ook op het coureurspak van De Heus. In het persbericht - dat Ford naar aanleiding van de sponsordeal de wereld instuurde, grijpt men wederom de gelegenheid aan om haar standpunt over inclusie- en diversiteitskwesties te herhalen. “Dit nieuwe titelpartnerschap met het Red Bull Ford Academy Program geeft Ford de kans om nog meer vrouwen naar de sport te trekken op alle niveaus en in alle rollen, vooral binnen de wereld van Red Bull Technology, naast de bredere initiatieven die diversiteit en inclusiviteit ondersteunen", zo valt te lezen.

Ford wil meer vrouwen naar de autosport trekken

Mark Rushbrook, directeur van Ford Performance Motorsports, voegt daar nog aan toe: “Ford Performance is vastbesloten om samen te werken met de FIA ​​en racepromotoren om manieren te vinden om meer vrouwelijk talent te integreren in alle niveaus van de autosport, zowel op als naast het circuit. Dit [de deal met Red Bull in de F1 Academy] is een geweldige kans om dat werk uit te breiden door samen te werken met de beste in de F1 Academy”, zei hij.

