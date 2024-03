De toekomst van Red Bull Racing en Ford in F1 lijkt dankzij de situatie omtrent teambaas Christian Horner aan een zijden draadje te hangen. Beide partijen gaan vanaf 2026 samenwerken, maar door de huidige situatie lijkt Ford deze samenwerking te willen herzien.

Dit weet F1Insider maandag te melden. "Ford, de toekomstige technische partner van Red Bull in de Formule 1 en een belangrijke bondgenoot op de Amerikaanse markt tegenover concurrent Coca-Cola, onderzoekt momenteel of de reeds overeengekomen alliantie nog kan worden ontbonden. De bazen in Detroit zouden geen interesse hebben in een rol in een docusoap genaamd "Sex in the (Paddock) City"." Ford zou, net zoals de FIA, de teambazen van de F1-teams en andere belangrijke personen in F1 de mail met vermeend bewijs tegen Horner hebben ontvangen.

Situatie Horner

In februari kwam het nieuws naar buiten dat Horner werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en Red Bull een onafhankelijk onderzoek had ingesteld. Dit onderzoek werd vorige week woensdag afgerond, met als resultaat dat Horner mocht blijven. Onder meer Toto Wolff, Zak Brown en Lewis Hamilton vonden de verklaring van Red Bull kort door de bocht en niet transparant genoeg. Donderdagavond, tijdens het weekend in Bahrein, kwam vervolgens naar buiten dat er via een anoniem e-mailadres een mail met daarin een Google Drive-bestand was gestuurd naar de teambazen, de FIA en belangrijke personen binnen F1, waaronder Jos Verstappen. In dit bestand zaten foto's van een WhatsApp-gesprek en foto's van Horner zelf. Of de foto's echt zijn en wie de mail verzonden heeft, is niet bekend, maar vooral Jos Verstappen heeft de aanval volgens de geruchten ingezet en lijkt klaar te zijn met de situatie omtrent Horner. Ford lijkt deze mening dus te delen.

Ford en Red Bull Racing

In plaats van door te gaan met Honda, een samenwerking die de afgelopen seizoenen zijn vruchten heeft afgeworpen met vijf prijzen (drie kampioenschappen Max Verstappen en twee kampioenschappen bij de constructeurs) en waarschijnlijk ook in 2024 en 2025 nog prijzen op gaat leveren, gaan Honda en Red Bull Racing vanaf 2026 uit elkaar. Vanaf dat seizoen gaan de nieuwe motorreglementen in. Dit is het moment waarop Honda begint met de samenwerking met Aston Martin, terwijl Red Bull Racing dan met eigen power units gaat beginnen en Ford dus als partner heeft. De vraag is dus nu of de huidige situatie iets gaat veranderen aan deze opzet.

