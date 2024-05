Christijan Albers werd afgelopen weekend door Christian Horner aangesproken tijdens de F1 Grand Prix van Monaco. De teambaas van Red Bull Racing was duidelijk geïrriteerd door bepaalde uitspraken die de Nederlander over hem had gedaan.

Een van de grote verhaallijnen van de afgelopen winterstop van de Formule 1 was de onrust bij Red Bull. Horner werd namelijk beschuldigd van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. Na een langdurig onafhankelijk onderzoek besloot Red Bull GmbH, het moederbedrijf van het Oostenrijkse raceteam, om de klacht af te wijzen. Een dag later was het F1-circus in Bahrein aangekomen voor de seizoensopener, maar de ogen bleven gericht op Horner, toen er foto's van vermeende Whatsapp-gesprekken lekten. Er ontstond ruzie tussen Jos Verstappen en de teambaas, hoofdadviseur Helmut Marko dacht geschorst te gaan worden, geruchten kwamen naar boven dat Max Verstappen naar Mercedes zou vertrekken, en hoofdontwerper Adrian Newey heeft later zijn afscheid aangekondigd.

Intimidatie

De gebeurtenissen bij de energiedrankfabrikant zouden allemaal deel uit maken van een machtsstrijd tussen Horner en de Thaise grootaandeelhouder Chalerm Yoovidhya, en de Oostenrijkse kant van het bedrijf. Albers heeft zich er bij de Telegraaf Formule 1-podcast meermaals over uitgelaten dat Horner moest opstappen, want hij vindt dat de onrustige situatie bij Red Bull door hem komt. De teambaas bleek de uitspraken zelf ook gehoord te hebben en kwam in Monaco verhaal halen bij de Eindhovenaar. "In het begin had hij het gevoel dat hij me een beetje kon intimideren. Dat werkte niet helemaal. Ik zei ook: 'Je kan niet van jouw probleem mijn probleem maken'," zei Albers bij de podcast.

Er komt een staartje aan

De voormalig coureur van Minardi, Midland en Spyker vervolgde: "Die Engelse pers wil iedereen in Engeland gewoon opvreten en de kop eraf hakken. Die pakken overal waar ze quotes kunnen vinden, stukjes eruit, en dat blazen ze op. Aan het einde van het verhaal was het zand erover en we zijn gewoon doorgegaan. Ik heb hem ook op de grid wat vragen gesteld. Verder was het oké." Tegenwoordig is Albers onder andere analist bij Viaplay en dus legde hij uit dat als hij iets denkt, het ook gewoon zegt. "Ik neem geen blad voor de mond. Ik kan dat vaak iets tactischer doen. Maar je mag wel zeggen waar het op staat. En in elke situatie in de wereld [zoals die van Horner] wordt iemand op non-actief gezet. Blijkbaar is dat in deze situatie niet zo. We hebben ook gezegd dat er altijd twee partijen, twee verhalen zijn. Dit is ook nog niet afgelopen. Er komt een staartje aan."

