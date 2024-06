Volgens Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, is het zo dat de twee kampen die op de achtergrond zouden strijden om de macht binnen het team, een 'wapenstilstand' hebben gesloten.

Sinds het overlijden van mede-oprichter en eigenaar Dietrich Mateschitz eind 2022, is de onrust binnen Red Bull toegenomen. Hier was in 2023 nog niet al te veel van te merken, vooral omdat Red Bull dominanter was dan ooit en de twee kampioenschappen won. In 2024 kwam echter een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner boven water, wat een onafhankelijk onderzoek opleverde. Hier kwam uit dat er niet genoeg bewijs was om de aantijgingen te ondersteunen, waardoor Horner aan mocht blijven. Ondertussen zou er volgens de geruchten een machtsstrijd gaande zijn tussen het kamp van Marko, met Oliver Mintzlaff en Max Verstappen aan zijn kant, en Horner. De Brit zou de Thaise mede-eigenaren en aandeelhouders aan zijn kant hebben staan.

Marko sloot 'wapenstilstand' met Horner bij Red Bull

Tegenover de Kronen Zeitung zegt Marko dat het voor nu achter de schermen even rustig zal blijven bij Red Bull. "We hebben een wapenstilstand gesloten." Dat er onenigheid was over de situatie achter de schermen, lijkt Marko dus niet te willen verbloemen. Door deze geruchten is onder meer Adrian Newey eind 2024 definitief weg bij Red Bull en zijn de geruchten over de toekomst van Max Verstappen, en een mogelijke transfer naar Mercedes in 2025 of 2026, toegenomen.

Marko wil krachten bundelen met Horner bij Red Bull

Volgens Marko zijn de onderlinge geschillen achter de schermen voor nu even aan de kant gezet, in ieder geval tot de zomerstop, om zo het maximale uit de raceweekenden te halen. Dit is volgens Marko nodig, gezien het sportieve verhaal in 2024. "We zullen al onze krachten bundelen. Zelfs als we niet meer superieur zijn, willen we winnen. Maar we willen zeker het maximale eruit halen en kijken naar de wereldtitel." Red Bull won vijf van de acht races in 2024, maar verloor er ook 'al' drie door zeges van Lando Norris, Charles Leclerc en Carlos Sainz in Miami, Monaco en Australië respectievelijk.

