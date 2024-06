Dat Sergio Pérez van Red Bull Racing een contractverlenging heeft gekregen, is volgens Ralf Schumacher niet op basis van zijn sportieve prestaties. Het heeft alles te maken met Max Verstappen, en dan vooral het salaris van de drievoudig wereldkampioen.

Dinsdag bracht Red Bull het grote nieuws naar buiten dat er sinds zondag al aan zat te komen, toen het team op Instagram een aankondigingskanaal besloot aan te maken: Pérez verlengde zijn contract tot eind 2026. Volgens de geruchten gaat het om een 1+1 deal met een optie na het seizoen 2025, waardoor zowel Red Bull (eenjarig contract) als Pérez (als basis een contract voor twee jaar) hebben wat ze volgens de geruchten aan de onderhandelingstafel vroegen. Als hij zijn contract uit gaat dienen, dan zou hij in totaal zes jaar lang teamgenoot van Verstappen kunnen zijn. De Nederlander is volgens Ralf Schumacher echter ook de voornaamste reden dat Pérez nog bij Red Bull zit.

Schumacher verklaart verlenging contract Pérez door Red Bull

In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports stelt Ralf Schumacher dat er een simpele reden is voor het verlengen van het contract van Perez. Dit is geen sportieve reden, maar een financiële reden. "Men heeft [bij Red Bull] uit financiële gronden het contract verlengd. Max Verstappen is relatief duur en Sergio Perez neemt dankzij de sponsoren die hij heeft veel geld mee.”

'Nu ligt de bal bij Red Bull'

Volgens Ralf Schumacher is het nu aan Red Bull en Pérez om de contractverlenging goed uit te laten pakken op sportief gebied, iets wat volgens de Duitser nog wel eens een uitdaging kan gaan worden. "De bal ligt nu bij Red Bull. Zij moeten nu gaan leveren, wat ons brengt bij Montreal. Met de auto van dit moment kan Pérez niet zo presteren als hij vorig jaar deed. Ik ben benieuwd, want ook in Montreal verwacht ik weer een spannende wedstrijd tussen Verstappen en de rest van het veld.”

