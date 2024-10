Liam Lawson zou 'de gele trui' aan hebben in de race om het tweede Red Bull Racing-stoeltje naast Max Verstappen. Hoofdadviseur Helmut Marko heeft een waarschuwing uitgedeeld aan Sergio Pérez dat contracten niks hoeven te betekenen.

'Checo' ligt dit jaar onder vuur vanwege zijn prestaties. Hij is sinds de Grand Prix van Miami, die bijna zes maanden geleden werd verreden, niet meer in de top vijf gefinisht. Daarnaast is hij drie keer gecrasht en een keer ver buiten de punten geëindigd. Zijn fouten in de kwalificaties helpen ook niet mee. Op Silverstone stond hij in Q1 al in de grindbak en op de Hungaroring beschadigde hij de RB20 opnieuw bij een crash. Red Bull is ondertussen de leiding in het constructeurskampioenschap kwijtgeraakt aan McLaren en het ziet er niet naar uit dat Verstappen dat in zijn eentje nog goed kan maken.

Lawson en Colapinto in plaats van Pérez

Pérez zette afgelopen juni zijn handtekening onder een nieuw tweejarig contract. Christian Horner verklapte tijdens de Grand Prix van Canada dat het ging om een 1+1-contract, maar of de ploegmaat van Verstappen überhaupt in 2025 gaat rijden voor de energiedrankfabrikant, is nog maar de vraag. Geruchten doen nu namelijk de ronde dat Liam Lawson vanaf volgend jaar de opvolger wordt van 'Checo' en daarmee dus het tweede Red Bull Racing-stoeltje in handen krijgt naast Verstappen. Yuki Tsunoda zou op zijn plek blijven zitten bij zusterteam VCARB. De Japanner moet naar verluidt dan dulden met Franco Colapinto als nieuwe teamgenoot, de Williams-coureur die indruk heeft gemaakt op Marko.

Gele trui

Marko waarschuwt Pérez dat hij betere resultaten moeten binnenslepen, wil hij in de koningsklasse van de autosport blijven. "Pérez heeft dan wel een contract, maar de Formule 1 is een meritocratie. Als de prestaties niet goed zijn, dan zijn contracten nutteloos. Aan het einde van het seizoen gaan we met elkaar om de tafel en nemen dan een besluit over wie de beste teamgenoot voor Verstappen is bij Red Bull", zo legde Marko het duidelijk uit tegenover F1-Insider. De man uit Guadalajara zal in ieder geval niet zelf weglopen van de Formule 1. "Ik ben me niet bewust van enige gedachten dat hij met pensioen gaat." Red Bull zou Lawson als favoriet zien om Pérez op te volgen. "Na de race in Austin draagt Lawson de gele trui", vertelde het team tegenover het Duitse platform, refererend naar de Tour de France, waar de leider een gele trui draagt. De Nieuw-Zeelander reed in de Grand Prix van de Verenigde Staten indrukwekkend van de laatste plaats naar de punten na een gridstraf voor een complete power unit-wissel, terwijl hij al een jaar niet in de Formule 1 had geracet.

