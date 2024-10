De druk op Sergio Pérez wordt alsmaar groter en groter en de Mexicaanse rijder heeft nu tot overmaat van ramp ook nog eens de bliksemsnelle Liam Lawson in zijn nek hijgen. Christian Horner voert in navolging van Helmut Marko de druk op op de teamgenoot van Max Verstappen.

Pérez heeft het dit seizoen zwaar in de Formule 1 en het zal dan ook als een verlossing hebben gevoeld toen hij op 'zijn' Bakoe arriveerde voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, de race die hij bijvoorbeeld in 2021 nog zo spectaculair op zijn naam wist te schrijven na de klapband van Max Verstappen. Het deed de man uit Guadalajara duidelijk goed, want eigenlijk het hele weekend leek hij met een hoop vertrouwen in de wisselvallige RB20 te zitten, al haalde hij jammerlijk de finish niet door de crash met Carlos Sainz. In Singapore ,de laatste race voor de 'herfststop', was het echter weer armoe troef. De Mexicaan geraakte op zaterdag niet uit Q2 en had het op zondag extreem lastig in het middenveld van de grid. Resultaat: een schamel puntje dat meegenomen kon worden uit Marina Bay.

Drama Pérez, fantastische Lawson

In de komende vijf races moet de routinier het tij zien te keren, anders kan het zomaar einde oefening zijn wat betreft zijn loopbaan bij Red Bull, daar men Liam Lawson uittest in de laatste races om te kijken hoe zijn niveau is. De Nieuw-Zeelandse coureur heeft het in zijn eerste test van het slot van dit seizoen meteen laten zien waar hij allemaal toe in staat is. De Racing Bulls-coureur begon door een vrachtlading aan wissels in zijn auto vanaf P19, maar gleed als een warm mes door de boter door het veld heen en eindigde op een knappe negende plaats. Dit terwijl Pérez opnieuw niet verder kwam dan een teleurstellende zevende stek.

Horner volgt Marko

Het zorgde na afloop van het weekend ervoor dat Helmut Marko de druk op Pérez maar weer eens verder opvoerde en Horner doet dit keer hetzelfde: "Hopelijk zal de steun die hij in Mexico krijgt hem weer een boost geven. Als je je op zo'n positie kwalificeert, verlies je zo veel tijd om voorbij de eerste auto's in de top-tien te komen, dat je het daarna in de rest van de race verliest", stelt de teambaas in gesprek met Motorsport.com met de wanhoop nabij. Vervolgens geeft hij net als collega Marko ook de complimenten aan Lawson: "Als je in je eerste race sinds je terugkeer meteen ruzie hebt en je ellebogen uitsteekt in gevecht met Fernando, dan doe je het wel aardig. Hij heeft een uitzonderlijke race gereden. Hij was snel, dapper en dit was een uitstekende comeback voor hem."

