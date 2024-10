Er zijn geruchten uitgekomen dat Franco Colapinto binnenkort lid gaat worden van de Red Bull-familie. De Williams-coureur maakt duidelijk indruk met zijn puntenfinishes in de Formule 1. Tom Coronel weet meer en hint op de nieuwe mogelijkheid voor de Argentijn.

Logan Sargeant wist slechts één punt te scoren in de 36 Grands Prix die hij verreed. Williams-teambaas James Vowles vond dat de maat vol was na een zware, maar knullige crash in de derde vrije training op Zandvoort. Hij riep Colapinto op om de Amerikaan voor de rest van het seizoen te vervangen. Voor velen was hij een onbekende, maar met de achtste en tiende plek in Azerbeidzjan en de Verenigde Staten, respectievelijk, wordt hij plotseling als een groot talent gezien. Alexander Albon heeft, zelfs met uitvalbeurten niet meegerekend, een lagere gemiddelde finishpositie dan zijn rookie-ploegmaat.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Colapinto verliest snelste ronde: "We moeten de planeet redden!"

Marko onder de indruk

"Hij is zeker iemand met een toekomst voor zich", zei Helmut Marko over Colapinto in gesprek met Motorsport-Total vóór de race in Texas afgelopen weekend. De Red Bull-hoofdadviseur is onder de indruk van de prestaties van de 21-jarige uit Buenos Aires, maar benadrukte wel dat hij een coureur is van het Williams-opleidingsprogramma. "Wat hij heeft laten zien is heel erg goed, niet alleen in Bakoe, maar ook in Singapore." Meerdere bronnen, waaronder F1-journalist Joe Saward, zijn ingegaan op geruchten die nu door de paddock de ronde doen, dat Colapinto volgend jaar naar VCARB gaat en dat Liam Lawson de promotie krijgt naar Red Bull Racing om Sergio Pérez op te volgen.

OOK INTERESSANT: Papa Pérez geeft droom nog altijd niet op: "Checo zal wereldkampioen worden"

Coronel weet meer

Tom Coronel lijkt ook meer te weten over de toekomst van Colapinto, en het gaat om een team dat 'niet Sauber' is. "Hij heeft nog niks", zo begon hij geheimzinnig bij Viaplay. Erop gewezen dat Kick Sauber naast Nico Hülkenberg nog een vrij stoeltje heeft, antwoordde simpelweg Coronel: "Nee." In de studio hebben ze door dat de toerwagencoureur iets weet. "Ja, maar ik ga het niet zeggen. [Wat er gezegd wordt] klopt, maar ik ga het niet zeggen."

Coronel legde vervolgens uit hoe hij aan de informatie komt. "Zijn manager is mijn oude teamgenoot." Colapinto zit bij Bullet Sports Management, waar Jamie Campbell-Walter de directeur van is. Hij deelde in 2001 en 2003 een Lister Storm met Coronel in het FIA GT-kampioenschap. "Daar heb ik af en toe contact mee. Opeens ging er een lampje branden, want hij vroeg naar het telefoonnummer van een teambaas in de Formule 1. Ik ga het niet zeggen, want sommige dingen houd ik liever voor mezelf." Toms zoon Rocco Coronel, die vandaag zijn veertiende verjaardag viert, is toevallig al lid van de Red Bull-familie als coureur van het juniorprogramma.