Antonio Pérez, vader van Sergio Pérez, heeft door de jaren heen de nodige bijzondere opmerkingen de wereld in geslingerd. Vaak is hij in aanloop naar de Mexicaanse Grand Prix extra aanwezig in de media en dit keer heeft hij ook weer wat geroepen: zijn zoon wordt namelijk zeker nog eens wereldkampioen.

Pérez heeft in principe nog een contract tot en met 2025 en zou volgend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen moeten zijn. Zijn prestaties worden echter met het weekend slechter, zo lijkt het. Het zorgt ervoor dat de druk op de Mexicaanse rijder alsmaar groter en groter wordt. Zo zingt er een hardnekkig gerucht rond dat hij na zijn thuisrace in Mexico van aankomend weekend uit zou stappen bij het team van Red Bull. Recent maakte hij daar met een speciale Instagram-post echter een einde aan en reageerde hij daar in Austin ook nog eens duidelijk op: "Ik wilde gewoon duidelijk maken dat ik 100 procent zeker weten hier ben volgend jaar. Ik heb mijn contract en daar hou ik me aan en verder denk ik er niet over na."

Checo wordt wereldkampioen

Aan vertrouwen geen gebrek dus bij de Mexicaanse rijder, die het komende weekend natuurlijk extra in het zonnetje staat als hij de grote man is voor zijn fanatieke thuispubliek. Zoals wel vaker de afgelopen jaren horen we ook Papa Pérez richting de race in Mexico-stad ook wat meer in de media en dit keer besluit hij te zeggen dat hij de wereldkampioenschapsdroom van zijn zoon nog altijd niet heeft opgegeven. "Het beste van Checo Pérez moet nog komen. Ik weet zeker dat Checo op het goede moment over de juiste wapens en middelen beschikt om voor het wereldkampioenschap te vechten. Ik ben enthousiast en kan het zeggen: Checo zal wereldkampioen worden", zo vertelt hij tegenover Récord.

Hoelang nog de kans?

Het is echter maar de vraag hoelang de routinier nog de gelegenheid krijgt om zijn kunsten te vertonen op het hoogste podium van de autosport. Hoewel Pérez dus inderdaad over een contract tot en met 2025 beschikt, ligt Liam Lawson op de loer en voert hij de druk op. Het afgelopen weekend in Austin liet hij al direct zien uit het juiste racehout gesneden te zijn toen hij van P19 naar P8 wist te stormen.

