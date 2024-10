De druk op Sergio Pérez in de Formule 1 begint alsmaar groter en groter te worden en daarbij helpt de uitstekende prestatie die Liam Lawson afgelopen weekend op het asfalt legde zeker niet mee. Joe Saward denkt dat Red Bull misschien zelfs al wel genoeg gezien heeft in Austin en noemt bovendien nog een opvallende naam voor Racing Bulls.

Pérez heeft in principe nog een contract tot en met 2025 en zou volgend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen moeten zijn. Zijn prestaties worden echter met het weekend slechter, zo lijkt het. Het zorgt ervoor dat de druk op de Mexicaanse rijder alsmaar groter en groter wordt. Zo zingt er een hardnekkig gerucht rond dat hij na zijn thuisrace in Mexico van aankomend weekend uit zou stappen bij het team van Red Bull. Recent maakte hij daar met een speciale Instagram-post echter een einde aan en reageerde hij daar in Austin ook nog eens duidelijk op: "Ik wilde gewoon duidelijk maken dat ik 100 procent zeker weten hier ben volgend jaar. Ik heb mijn contract en daar hou ik me aan en verder denk ik er niet over na."

Artikel gaat verder onder video

Toekomst Pérez

Toch is het helemaal niet zo zeker dat de man uit Guadalajara volgend jaar nog in de Red Bull te bewonderen is, zeker nu Lawson direct in zijn eerste race zijn visitekaartje weer heeft afgegeven en het constructeurskampioenschap voor Red Bull uit het zicht lijkt te verdwijnen. Saward behandelt de zaak in zijn eigen column: "Pérez-fans zijn niet op hun gemak over de toekomst van hun held. Je kunt je wel druk maken over de persoon die het bericht doorgeeft, maar uiteindelijk komt de waarheid toch wel boven water. Laten we wachten op het einde van het jaar om te zien wat er gebeurt richting 2025, maar Liam Lawson heeft het wel fantastisch gedaan voor VCARB in Austin", zo claimt Britse journalist.

Lawson én Colapinto

Hij vervolgt: "Het plezier van de Red Bull-mensen leek voor mij gerelateerd aan het gevoel dat ze een oplossing voor hun probleem hebben gevonden", zo doelt hij op het Red Bull-stoeltje. Vervolgens komt Saward met een opmerkelijk idee: "Wellicht hebben ze ook een oplossing voor de vacature van een bij VCARB vertrekkende Lawson gevonden, daar waar Franco Colapinto het geweldig doet voor Williams en hij helemaal geen stoeltje heeft voor 2025. Het team heeft zich al gesetteld met Alex Albon en Carlos Sainz. Het gerucht gaat dat Red Bull nu aan Franco aan het snuffelen is. Sainz en Albon blijven allebei bij Williams tot het einde van 2026 en er is momenteel geen ruimte voor de Argentijnse coureur. Dit terwijl Red Bull een sterke jongeling nodig heeft..."

Gerelateerd