Colapinto verliest snelste ronde: "We moeten de planeet redden!"

Franco Colapinto wist voor de tweede keer sinds zijn debuut in de Formule 1 binnen de top tien te eindigen, maar zag wel op de valreep zijn bonuspunt voor de snelste ronde verdwijnen. Esteban Ocon, die buiten de punten reed, maakte nog een late pitstop en reed kort erna een paarse ronde, maar kreeg hiervoor geen punt, gezien hij buiten de top tien finishte. Colapinto baalt hiervan, maar kijkt toch terug op een uiterst positief weekend, waarin hij wederom teamgenoot Alexander Albon verschalkte.

De 21-jarige Argentijn maakte opnieuw een hele sterke indruk, en finishte de Grand Prix dan ook met een punt in zijn broekzak, en zes plekken voor Albon, die zijn honderdste Grand Prix-weekend verreed. Colapinto had zijn puntenaantal kunnen verdubbelen met de snelste ronde, die hij reed in zijn tweede stint op de mediumband. Esteban Ocon stak er echter een stokje voor, en ontnam Williams en Colapinto zo een extra punt in het constructeurskampioenschap, waar het team en Alpine maar vier punten losstaan van elkaar.

Artikel gaat verder onder video

Ook interessant: FIA voert wijziging aan puntentelling door vanaf Formule 1-seizoen 2025

Denken om de planeet

Ook al kreeg Ocon dus niet een punt voor die snelste ronde, was het een tactische zet om Williams een punt te ontnemen. Alpine staat momenteel op 13 punten in het klassement, en Williams na zondag op 17. Het prijzengeld van de FIA aan het einde van het seizoen wordt verdeelde in dit kampioenschap, niet in het coureurskampioenschap. Ondanks dat zijn punt werd ontnomen, keek Colapinto met genoegen terug op zijn eerste weekend ooit op het Circuit of the Americas. "Vandaag was een meer dan positieve dag voor ons," vertelde hij aan DAZN. "Ik had bijna de snelste ronde, totdat die gast hem afpakte, die Fransman. Dat was jammer. Waarom moest ie dat nou doen? Waarom gebruik je een extra set banden? We moeten denken om de planeet!" zo grapte de jonge Argentijn.

Als team sterk geweest

Naast zijn eerste keer op COTA in zijn carrière, was het ook Colapinto's eerste sprintrace in de Formule 1 op zaterdag. De punten bleven hier uit, maar er zijn genoeg positieve dingen voor Colapinto om mee te nemen uit Texas en naar Mexico dit weekend. "We hebben als team veel sterkte getoond om het vandaag om te draaien. RB, Haas en Alpine waren allemaal sterk dit weekend, dus het zou moeilijk worden om in de punten te komen. Ik wist dat we goede race pace hadden en toen ik mijn ritme vond in de schone lucht, hebben we echt doorgezet.

Gerelateerd