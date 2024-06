'Red Bull Racing kan Sergio Pérez ondanks nieuw contract tóch uit stoeltje verwijderen'

Sergio Pérez (34) tekende onlangs een nieuw contract bij Red Bull Racing. De Mexicaan deed dat al vroeg in het seizoen en dat deed bij sommigen de wenkbrauwen fronsen, zeker omdat Pérez nog niet in grootse vorm verkeert. Toch is het niet zo dat Red Bull niet van hem af kan als de prestaties blijven tegenvallen. Pérez zou namelijk een clausule in zijn contract hebben.

Pérez begon het 2024-seizoen nog sterk door steevast kort achter teamgenoot Max Verstappen te finishen. Zo werd hij in Bahrein, Saoedi-Arabië en Japan steeds netjes tweede. Echter, naarmate het seizoen vorderde begonnen de prestaties van de coureur uit Guadalajara steeds verder af te nemen. De laatste weken gaat het zelfs zo slecht, dat Pérez is teruggevallen naar de vijfde plaats in het rijderskampioenschap, met een gigantische achterstand op Verstappen. Waar de Nederlander momenteel op 169 punten staat, komt Pérez niet verder dan 107 punten. Desondanks werd recentelijk zijn contract bij Red Bull verlengd. Voor hoe lang Pérez exact heeft bijgetekend, is nog een beetje een vraagteken, maar de geruchten gaan dat het een 1+1-deal betreft. Maar waarom koos Red Bull ervoor om al zo vroeg in het seizoen het contract van een coureur uit vorm te verlengen?

Waarom contract Pérez al zo vroeg verlengd?

De contractverlenging van Pérez kwam voor menigeen als een verrasing. De 34-jarige coureur presteerde ondermaats, stond al enige tijd onder druk en Red Bull had daarnaast tal van andere opties om uit te kiezen. Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda en Liam Lawson stonden allemaal te trappelen om naast Verstappen in te stappen. En wat denken van Carlos Sainz, die als externe coureur met een Red Bull-achtergrond ook nog beschikbaar was? Red Bull wachtte de ontwikkelingen echter niet af en kondigde een contractverlenging met Pérez aan. Hiermee leek de toekomst van Pérez veiliggesteld en de deur voor andere coureurs dichtgegooid, maar dit is niet helemaal waar, zo meldt Kronen Zeitung. Red Bull heeft wel degelijk nagedacht over deze vroege contractverlenging.

Red Bull had zijn redenen voor contractverlenging

De overeenkomst met Pérez zou om meerdere redenen in een vroeg stadium zijn verlengd, zo schrijft het Oostenrijkse medium. 'Het gerucht gaat dat de contractverlenging van Pérez het resultaat was van de goede verstandhouding van Horner met de Thaise Yoovidhya-familie [aandeelhouder van Red Bull, red.] en ook werd gedaan uit respect voor de enorme Latijns-Amerikaanse mark die belangrijk is voor het bedrijf', zo valt te lezen.

Prestatieclausule in contract Pérez

Red Bull zou zich echter wel hebben ingedekt, mocht Pérez de komende weken en maanden geen verbetering laten zien bij de hoofdmacht. De energiedrankgigant zou een prestatieclausule in het contract hebben laten opnemen. Als Pérez niet aan de gestelde verwachtingen kan voldoen, zou dit Red Bull alsnog de mogelijkheid geven om de Mexicaan uit zijn stoeltje naast Verstappen te trekken.

Rijderswissel binnen Red Bull-familie ook optie?

Tevens klinken er ook geluiden dat Red Bull Racing nog op een andere manier van Pérez af zou kunnen komen. Hij heeft weliswaar een nieuw contract op zak, maar dit papierwerk geeft hem enkel de zekerheid dat hij nog enige tijd deel uitmaakt van de rijderspool van Red Bull. Het contract geeft hem geen zekerheid dat hij ook daadwerkelijk voor de hoofdmacht blijft rijden. Red Bull zou er ook voor kunnen kiezen om Pérez te wisselen met één van de coureurs van het Visa Cash App RB-team, zonder dat het dan contractbreuk pleegt.

