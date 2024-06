Frans Verschuur begrijpt naar eigen zeggen helemaal niets van de beslissing van Red Bull Racing om Sergio Pérez een tweejarig contract voor te schotelen. Volgens de uitgesproken teameigenaar is het "absoluut geen goed verhaal."

Sergio Pérez rijdt theoretisch gezien tot eind 2026 voor Red Bull Racing. De Mexicaan zette recent zijn handtekening onder een nieuwe tweejarige deal, waarmee hij ook in 2025 en 2026 naast Max Verstappen zal rijden. Wel wordt er door Red Bull een beetje geheimzinnig gedaan over of het gaat om een daadwerkelijk tweejarig contract, of een eenjarig contract met een optie voor nog eens een jaar. Net als afgelopen seizoen kent de routinier echter een slechte start van het Europese deel van de kalender.

Verschuur begrijpt niets van contractverlenging Pérez

Frans Verschuur begrijpt dan ook niets van de beslissing van Red Bull Racing: "Onbegrijpelijk dat die man een tweejarig contract gekregen heeft. Het is werkelijk waar... Hij rijdt zoveel schade, zoveel brengt hij niet eens op", klinkt het in het Race Café van Ziggo Sport. "Hij pakt geen punten voor het constructeurskampioenschap, dus dat is ook een drama. Max moet het alleen doen. Hij had geluk [in Canada] dat de auto's van Ferrari allebei uitvielen, dus daar haalde hij maximale punten. Ik begrijp er niets van. Zet dan Yuki erin. Wissel die twee om. Jos zegt er ook niks over. Het interesseert hun geen moer wie er naast zit."

Constructeurskampioenschap 2025

Als Verschuur voorgelegd krijgt dat het constructeurskampioenschap in 2025 mogelijk in gevaar komt, omdat Pérez niet genoeg punten scoort, klinkt het: "Ja, maar dat vindt Jos niet zo heel belangrijk. Hij heeft natuurlijk wel de middelen nog om zich heen... Hij is al bang voor die onrust binnen het team en misschien hebben ze Pérez erin gezet om die rust terug te krijgen, maar ik vind het absoluut geen goed verhaal. Weg met die gozer."

