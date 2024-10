Ook na de zomerstop en na de lange periode zonder race in september en oktober is het met de vorm van Sergio Pérez niet fantastisch gesteld. De druk lijkt na afgelopen weekend, de F1 Grand Prix van Mexico, alleen maar toegenomen te zijn.

Pérez is inmiddels een begrip bij Red Bull Racing, waar hij sinds 2021 al zijn rondjes voor rijdt in de koningsklasse. De Mexicaan was, voordat hij naar Red Bull ging, een stabiele factor bij meerdere teams. Zo was hij jarenlang onderdeel van het team van Force India, dat later Racing Point werd en nu Aston Martin is. Hier presteerde hij zo goed dat Red Bull, dat na het mislukte avontuur met Alex Albon en Pierre Gasly op zoek was naar een coureur die Max Verstappen meer kon ondersteunen, besloot in zee te gaan met de Mexicaan en zijn sponsoren.

Pérez weet niet te overtuigen bij Red Bull

Pérez zag in zijn eerste seizoen, 2021, Verstappen meteen op spectaculaire wijze wereldkampioen worden. Hierin speelde Pérez een vrij belangrijke rol. In 2022 en 2023 legde hij de lat vervolgens vooral voor zichzelf erg hoog. Daar waar Red Bull niet meer vraagt van de Mexicaan dan een ondersteunende factor te zijn van Verstappen en zich vooral voorin te begeven tijdens races om meer strategische opties te hebben, wou Pérez meer. Dit liet hij publiekelijk ook merken door te stellen dat een wereldkampioen zijn doel was.

In 2022 en 2023 bleek Verstappen, vooral tijdens de races in Europa en op traditionele circuits, veel sterker en sneller te zijn dan de Mexicaan en is er op begin 2023 na geen enkel moment geweest dat Pérez echt mocht denken aan een kampioenschap. In 2022 verlengde de Mexicaan, nadat hij de Grand Prix van Monaco had gewonnen, zijn contract tot eind 2024.

Onrust rondom toekomst Pérez altijd daar

Pérez zal bij Red Bull eigenlijk nooit echt het gevoel hebben gehad dat zijn stoeltje veilig was. Dit was in 2021 wellicht nog het meest het geval, maar in 2022 begonnen de twijfels zeker na zijn contractverlenging voor het eerst echt toe te slaan. In 2023, toen de prestaties van de Mexicaan vanaf de races in Europa echt veel minder werden, werden de geruchten nog extremer. De Mexicaan behield zijn stoeltje voor 2024, maar dit deed hij met de grootste moeite.

In 2024 is het niet anders. De Mexicaan begon zoals altijd prima aan het seizoen, maar zakte vanaf de races in Europa weer als een baksteen in elkaar. Het zal al een uitdaging genoeg gaan worden voor de Mexicaan om de top vijf in het wereldkampioenschap te halen. Toch kreeg Pérez dit seizoen een contractverlenging van Red Bull, vooral omdat ze stabiliteit bij het rijdersduo op het oog hadden. Toch is Pérez allesbehalve stabiel gebleken.

Opties voor Red Bull richting 2025

Door al deze prestaties is het serieus nog maar de vraag of Pérez in 2025 nog wel in F1 actie is. Een optie voor Red Bull is natuurlijk om Pérez gewoon te behouden en ook in 2025 weer de kans te geven om teamgenoot van Verstappen te zijn. De Mexicaan heeft dus nog een meerjarig contract, maar daar zou wel een prestatiesclausule in zitten. Een andere optie is om de Mexicaan te vervangen vanaf 2025. Dan zijn Yuki Tsunoda en Liam Lawson de voornaamste gegadigden. Dit zou tevens betekenen dat Isack Hadjar, Ayumu Iwasa of een andere Red Bull-Junior de stap naar Visa Cash App RB zou kunnen maken voor hun debuut in F1.

Zowel Helmut Marko als Christian Horner, adviseur en teambaas van Red Bull Racing respectievelijk, hebben al duidelijk weten te maken dat de toekomst van Pérez ondanks zijn contract niet zeker is en dat de Mexicaan vooral op basis van zijn prestaties een plekje moet gaan veroveren. Als dat het geval is, moet de Mexicaan zich ernstig zorgen gaan maken over 2025. Als hij dat al haalt als coureur van Red Bull.

