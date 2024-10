Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft net zoals Christian Horner duidelijk aangegeven hoe de situatie omtrent de toekomst van Sergio Pérez bij het team momenteel is. Vrij onzeker, zo blijkt.

In gesprek met ORF laat, in navolging van teambaas Horner, nu ook Marko weten dat de toekomst van Pérez ondanks zijn nieuwe contract zeker nog niet zeker is. "Het ligt open." Volgens Marko is het onacceptabel dat de Mexicaan zo'n fout maakt als afgelopen weekend bij de start in Mexico en daardoor eigenlijk al een achterstand had voordat de Grand Prix überhaupt begonnen was. "Ik kan alleen maar 'ja' zeggen en dat toegeven. Zo'n fout mag niet gebeuren. Zijn start was sensationeel, echt goed, maar daardoor was de straf des te vervelender. Daarna volgde die onnodige aanvaring, waarbij ik denk dat Lawson iets meer schuld had."

Schade bij Pérez was volgens Marko enorm

Marko is wel fan van de agressieve rijstijl van Liam Lawson. "Maar wel als het met iemand anders was geweest, ja. Niet als het om een zusterteam gaat, dan moeten we iets anders met elkaar omgaan." Volgens Marko was de schade aan de auto van de Mexicaan zo groot, dat de race van Pérez gedoemd was om te mislukken. "Hij had schade aan de vloer en aan de zijkant van zijn auto, waardoor hij zestig downforcepunten miste. Wat hij daarna in de race nog kon doen, deed er eigenlijk niet meer toe."

Marko ziet Red Bull zakken naar derde plaats bij constructeurs F1

Door het goede weekend van Ferrari is het Italiaanse team nu gestegen naar de tweede plaats bij de constructeurs en is het over Red Bull heen. "Dat doet wel pijn, omdat de bonussen van onze teamleden afhangt van het constructeurskampioenschap. Dat is dus niet iets om blij mee te zijn. Maar goed, zelfs voor McLaren kan het nog krap worden als je ziet hoe snel Ferrari momenteel is." De extra windtunneltijd die het team dan krijgt, is wat Marko betreft een schrale troost. "Als je ziet hoe we op dit moment presteren, dan heeft alles positieve kanten."

