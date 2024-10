Volgens Andrew Shovlin, trackside engineering director van Mercedes, kon Mercedes aan zien komen dat ze tijdens de tweede sint een duel uit zouden gaan vechten met Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad.

In een terugblik op het weekend in Mexico, die te vinden is op de site van Mercedes, stelt Shovlin dat hij met Mercedes wel wist hoe laat het was toen Verstappen zijn twintig seconden straf kreeg. "Zodra Verstappen zijn tijdstraffen had geïncasseerd, wisten wij dat we op een gegeven moment het tegen hem op zouden moeten nemen na de eerste pitstops. Gelukkig hadden Russell en Hamilton beiden de snelheid om bij hem weg te komen en goede punten te scoren."

Mercedes stelt dat het gemaximaliseerd heeft in Mexico

Volgens Shovlin heeft Mercedes met de vierde en vijfde plaats van Lewis Hamilton en George Russell het maximale uit het weekend gehaald. "Zonder race-incidenten waren P4 en P5 waarschijnlijk de best mogelijke resultaten waarmee we vandaag naar huis hadden kunnen gaan. Zodra Verstappen zijn tijdstraf had geïncasseerd, wisten wij dat we op een gegeven moment het tegen hem op zouden moeten nemen na de eerste pitstops. Gelukkig hadden Russell en Hamilton beiden de snelheid om bij hem weg te komen en goede punten te scoren."

Mercedes liet Russell en Hamilton op de baan vechten tegen elkaar

Volgens Shovlin had Russell tijdens zijn tweede stint wat hinder, ondanks dat hij zijn tempo wel kon behouden. "Russell werd gehinderd nadat de flap van zijn voorvleugel het begaf doordat hij een hobbel raakte bij het inhalen tijdens de tweede stint. Ondanks dat wist hij toch genoeg snelheid te behouden om de vijfde plaats mee naar huis te nemen." Shovlin erkent ook dat Mercedes bewust Hamilton en Russell tegen elkaar liet strijden en niet koos voor team orders. Het had echter wel invloed op de banden. "We lieten de coureurs het tegen elkaar opnemen. Dat betekende dat de banden van Hamilton al over hun top heen waren toen hij in de schone lucht terechtkwam. We konden uiteindelijk niet een heel goed idee krijgen van onze snelheid, maar het is duidelijk dat we meer snelheid moeten gaan vinden als we vooraan mee willen doen."