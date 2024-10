Christijan Albers, voormalig coureur in F1, stelt dat hij 'moedeloos' begint te worden van de rijstijl van Max Verstappen en sommige andere coureurs en ze eens 'goed van de baan gereden moeten worden'.

Verstappen kreeg afgelopen weekend twee keer tien seconden straf tijdens het duel met concurrent Lando Norris voor het buiten de baan forceren van de Brit. In de podcast van De Telegraaf begint Albers lovend over Verstappen en zijn inhaalactie tijdens de start van de Grand Prix in Mexico. "Max had echt een geniale start. Carlos Sainz had niet eens een hele slechte start, alleen misschien een beetje wielspin. Max heeft zijn kans daar met beide handen gegrepen, en tot de tweede en derde bocht niet meer afgegeven."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Colapinto reageert op geruchten Red Bull: "Heb geen stoeltje voor volgend jaar"

Albers wordt 'moedeloos' van rijgewoonte Verstappen en sommige collega's

Vervolgens gaat Albers in op de straffen die Verstappen kreeg. De Nederlander irriteert zich aan de rijstijl van de Nederlander, die volgens hem de auto steeds vaker buiten de baan positioneert. "Bij de start liet Sainz hem er ook netjes naast staan, maar Max liet de auto weer naar buiten lopen. Dat wordt een beetje de nieuwe standaard in de Formule 1. Ik word er een beetje moedeloos van, om eerlijk te zijn, dat ze moedwillig de auto naar buiten laten lopen, om andere auto's van de baan af te drukken. Dat was vroeger niet, want toen lagen er te veel marbles om buitenom in te halen. Dat is tegenwoordig wel wat anders, maar het begint nu wel veel te worden."

Albers: "Coureurs die dat doen, moeten eens goed van de baan gereden worden"

Volgens Albers zou het goed zijn voor coureurs als Verstappen om eens met de gevolgen geconfronteerd te worden. "De mensen die dit steeds doen, moeten gewoon eens goed van de baan gereden worden. Het probleem is dat je nu een angstcultuur krijgt. Je blijft dit houden, en het ouderwetse is helemaal weg. Ik snap dat je met de tijd mee moet gaan, maar die regel slaat nergens op, dat weten die coureurs ook. Als je de auto gewoon laat rollen, ben je altijd als eerste bij de apex. Je moet alleen zorgen dat je met één wiel op de baan blijft. Als je buitenom gaat, lig je op de penaltystip. Dat is het grote probleem. Je blijft dit soort discussies houden."

Gerelateerd