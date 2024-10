Franco Colapinto maakt indruk in F1 sinds hij een stoeltje bij Williams heeft en is daardoor in de geruchten al gekoppeld aan Red Bull Racing, wellicht zelfs als nieuwe teamgenoot van Max Verstappen of eerst als coureur van Visa Cash App RB afhankelijk van hoe Liam Lawson de rest van 2024 gaat presteren. Colapinto heeft nu zelf gereageerd op de geruchten omtrent zijn toekomst en heeft een duidelijke boodschap.

De geruchten kwamen de afgelopen tijd op gang, ook omdat de Argentijn goed presteert sinds hij Logan Sargeant een paar raceweekenden geleden verving voor de rest van 2024. Dit zou hem op de radar van Red Bull hebben gebracht. Colapinto zelf weet van niks, zo zegt hij tegen F1TV. “Nee, op dit moment begrijp ik niet veel van waar ze het over hebben. Ik weet niet waar het vandaan komt." Ook Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, stelde al dat Colapinto een langdurig contract bij Williams heeft en daardoor niet op de interesse van Red Bull hoeft te rekenen.

Colapinto over plannen in 2025

Daar waar hij dit seizoen tot nu toe indruk maakt in F1, lijkt de kans klein te zijn dat we Colapinto volgend jaar terug gaan zien in F1 met nog twee stoeltjes beschikbaar voor 2025. Colapinto lijkt zelf al zeker te weten dat hij in 2025 niet terugkeert in F1 en focust zich op 2026, het jaar van de nieuwe motorreglementen. “Ik heb geen stoeltje voor volgend jaar en op dit moment race ik [volgend jaar] niet in de Formule 1. Waarschijnlijk ga ik ergens anders [andere raceklasse] racen. Dus kijk, het zal misschien een jaar zijn dat ik hier niet zal zijn, maar ik hoop dat ik kan laten zien dat ik hier een zitje verdien om in 2026 of 2027 terug te komen. Dat is mijn doel en daarom doe ik race na race wat ik kan."

Teleurstelling voor Colapinto na kwalificatie in Mexico

Dit verklaart ook waarom Colapinto na de race in Mexico van afgelopen zondag liet merken dat hij vooral baalde van de kwalificatie die hij op zaterdag gereden had. De Argentijn werd zestiende en kwam dus niet door Q1 heen. “Daarom was ik [na de kwalificatie] teleurgesteld over het resultaat en probeer ik gewoon sessie na sessie mijn best te doen om te proberen te laten zien dat ik het verdien om hier te zijn.”