Volgens Jos Verstappen heeft de FIA zelf gevraagd om de controversie die is ontstaan door de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten en Mexico-Stad. De voormalig F1-coureur laat zijn licht schijnen op de twee incidenten tussen Max Verstappen en Lando Norris van afgelopen zondag.

Verstappen werd afgelopen zondag zesde, in een race die door Carlos Sainz werd gewonnen. Norris werd tweede, voor Charles Leclerc, terwijl Verstappen na het nemen van zijn twintig seconden straf - verzameld door twee incidenten waarbij Verstappen volgens de FIA Norris buiten de baan had gereden - niet in staat was om Lewis Hamilton en George Russell in te halen en uiteindelijk zesde werd. In gesprek met De Telegraaf laat Jos Verstappen zich uit over de straf die zijn zoon Max Verstappen afgelopen weekend kreeg. Verstappen kreeg een straf van tien seconden voor het moment in bocht vier, waar hij Norris van de baan zou hebben gereden. Even later, in bocht acht, kreeg hij tien seconden straf voor hetzelfde vergrijp nadat hij de aanval van ver en met veel snelheid had ingezet.

Jos Verstappen zag tweede actie Max Verstappen wel als 'te'

Volgens Jos Verstappen was de straf die zoon Max Verstappen kreeg voor het incident in bocht acht terecht, maar de straf die Max Verstappen kreeg voor het moment in bocht vier was volgens Jos twijfelachtiger. "Norris denkt nu misschien nóg meer: ‘ik moet voorzichtig zijn’. Als je naar de acties van zondag kijkt, dan was Max’ tweede moment misschien iets té. Maar hij laat dit over zich heen komen. Je kan er heel lang over gaan praten, maar het maakt toch geen verschil. Max moet rijden zoals hij wil. Hij moet dit doen, omdat de auto niet goed genoeg is en hij er alles aan doet om de titel binnen te halen.”

Jos Verstappen: 'FIA vraagt er nu zelf ook om'

Volgens Jos Verstappen vraagt de FIA nu zelf ook om dit soort controversiële momenten en beslissingen, die uiteindelijk zorgen voor lastige uitgedeelde straffen die voor discussie zorgen. "Ze vragen er nu zelf ook een beetje om. Er zijn op veel circuits zoveel enorme uitloopstroken. Dan heb je als coureur dus ook de ruimte om langs de baan te rijden. Een grindbak op die plek zou al een boel schelen."