Sergio Pérez ontkent de vermeende prestatieclausules in zijn contract en verzekert de aanwezige pers in Hongarije ervan dat hij na de zomerstop én in 2025 'gewoon' voor Red Bull Racing zal rijden.

De toekomst van Sergio Pérez lijkt enigszins op losse schroeven te staan. De Mexicaan tekende vorige maand nog een contractverlenging bij Red Bull Racing tot eind 2026, maar de teammaat van Max Verstappen presteert sindsdien erg ondermaats. In de afgelopen zes raceweekenden scoorde Pérez slechts vijftien punten, minder dan Nico Hülkenberg in de Haas. Verstappen won in diezelfde zes weekenden drie Grands Prix, en reed in totaal 119 punten bij elkaar.

Toekomst Pérez op losse schroeven?

Geruchten doen inmiddels de ronde dat Pérez een prestatieclausule in zijn contract heeft staan: als hij na de Grand Prix van België meer dan honderd punten achter Verstappen staat, heeft Red Bull de mogelijkheid om zijn contract te ontbinden. Dat gerucht werd kracht bijgezet door Helmut Marko. De Red Bull-topman liet recent optekenen dat men in de zomerstop zal gaan evalueren over hoe nu verder. Pérez zelf vertelde vervolgens dat hij zich volledig focust op het leveren in de resterende twee races voor de zomerstop, waarmee hij de clausule leek te bevestigen. De vork zit volgens de 34-jarige coureur echter toch anders in de steel.

Pérez ontkent clausule

"Zoiets is er niet, maar uiteraard kan ik niet over mijn contract praten", citeert Crash.net. "Wat ik zei, is dat de komende twee races belangrijk voor mij zijn, omdat ik met een goed gevoel op vakantie wil gaan en omdat het belangrijk voor mijn kant van de garage is, om ook met een goed gevoel op vakantie te gaan. Ik had het niet ergens anders over. Ik ben volledig gefocust op het leveren. Ik zal hier weer zijn [na de zomerstop] en ik zal hier volgend jaar weer zijn, daar verandert niets aan. Ik focus mij op mijzelf."

