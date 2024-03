Christian Horner is ook tijdens de zondag na de Grand Prix van Bahrein, die Max Verstappen won, onderwerp van gesprek. De Brit zou zelf het publiceren van een persbericht van Red Bull met daarin zijn ontslag hebben voorkomen door via zijn advocaten naar een clausule in zijn contract te wijzen.

Motorsport-Total.com heeft het nieuwe magazine van Business F1 ingezien en heeft de inhoud ervan deels geopenbaard. "Er wordt [in het magazine] verteld hoe de vrouw aan de zijlijn van een raceweekend in elkaar zakte en huilend voor het eerst collega's vertelde over het grensoverschrijdende gedrag van haar baas." De redactie van de site heeft echter besloten verdere details hierover niet te publiceren, omdat de details niet makkelijk te controleren zijn. Toch is er andere informatie die de site wel kon onderzoeken en daarom ook kan publiceren.

Red Bull had statement gereed

Het onderzoek dat door Red Bull werd uitgevoerd na de beschuldigingen van het grensoverschrijdend gedrag van Horner, werd afgelopen woensdag afgerond. Met een kort statement, volgens onder meer Toto Wolff, Zak Brown en Lewis Hamilton te kort en niet transparant, liet Red Bull weten dat Horner aan mocht blijven als teambaas van Red Bull Racing. Uit het magazine van Business F1 blijkt volgens de site echter dat Red Bull GmbH al weken voordat het nieuws dankzij De Telegraaf op 2 februari in het openbaar kwam op de hoogte was van de situatie. Er werden gesprekken gevoerd, waarna de conclusie toen was dat het gedrag van Horner niet overeenkwam met de gedragscode van het bedrijf. Oliver Mintzlaff, topman van Red Bull, wilde daarom Horner ontslaan als teambaas. Er zou zelfs al een persbericht klaar hebben gestaan waarin dit bekend werd gemaakt. Hierin zou hebben gestaan: "Red Bull GmbH bevestigt dat Christian Horner Red Bull Racing met onmiddellijke ingang heeft verlaten. Red Bull GmbH zal verder geen commentaar geven op de kwestie."

Horner greep in

Het plan was om Horner zonder gezichtsverlies te laten vertrekken. Het was echter Horner die niet mee wilde werken aan het verhaal. Hij zou de beëindiging van zijn dienstverband niet hebben geaccepteerd en schakelde zijn advocaten in. Hierdoor werd het persbericht niet gepubliceerd door Red Bull. Er zou namelijk een arbitrageclausule in zijn contract zitten waar de advocaten van Horner op wezen, waardoor hij recht had op een onafhankelijk onderzoek. Dit onafhankelijk onderzoek is er dus ook gekomen, waarna afgelopen woensdag Red Bull communiceerde dat Horner aan kon blijven als teambaas.

Mintzlaff zou niet blij zijn geweest met het gedrag van Horner. "De zaak had al negen weken geduurd [...], en Mintzlaff kwam tot de conclusie dat nog twee weken geen verschil zouden maken. Hij was er zeker van dat een arbiter tegen Horner zou oordelen omdat het bewijsmateriaal overweldigend was en tegen hem sprak. Mintzlaff geloofde dat dat Red Bull GmbH Horner niet zou kunnen behouden na wat hij had gezien en gelezen. Stiekem was hij geschokt door het gedrag van Horner." Het resultaat van het onderzoek was echter dus dat Horner aan mocht blijven.

