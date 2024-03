De beschuldigingen omtrent grensoverschrijdend gedrag van Christian Horner zouden wel eens een behoorlijke impact kunnen hebben, ondanks dat het onderzoek van Red Bull is afgerond. Dankzij de anonieme mail die donderdag op het internet is verschenen, zijn de geruchten weer toegenomen. Nu lijkt ook Jos Verstappen zich ermee te bemoeien en al over te zijn gestapt op plan b.

Het Britse Telegraph weet te melden dat Jos Verstappen in Bahrein meerdere keren is gespot met Mercedes-teambaas Toto Wolff. Hij zou hebben aangegeven tegenover vrienden dat hij wil dat zijn zoon, drievoudig wereldkampioen Max Verstappen, naar Mercedes vertrekt als Red Bull het niet nodig zou vinden om Christian Horner te ontslaan als teambaas. Wolff en Jos Verstappen zouden zelfs in hetzelfde hotel hebben gezeten tijdens het eerste weekend van 2024. Hoe Max Verstappen zelf denkt over een mogelijke overstap mocht Horner blijven, laat de site niet weten.

Geruchten nemen toe

De geruchten omtrent Horner zijn toegenomen nadat donderdagavond, een dag nadat Red Bull via een statement had laten weten dat het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag was afgerond en Horner mocht aanblijven als teambaas van Red Bull Racing, een anonieme mail op het internet verscheen die naar de FIA, teambazen en belangrijke mensen in F1 was gestuurd. De mail bevatte een Drive-bestand met daarin vermeend bewijs van een WhatsApp-gesprek tussen Horner en iemand anders. Of de foto's echt zijn en van wie de mail kwam is nog steeds niet duidelijk, maar sindsdien is het allesbehalve rustig geweest.

Reacties in Bahrein

In Bahrein bleek Max Verstappen er vooral omheen te praten, terwijl Zak Brown, Lewis Hamilton en Wolff lieten merken dat ze zich hebben gestoord aan het ontbreken van openheid en transparantie omtrent het onderzoek. Red Bull reageerde zondag met een kort statement op de geruchten dat Jos Verstappen en Horner in Bahrein een ruzie hebben gehad, een gerucht dat het team ontkent. Jos Verstappen liet echter wel blijken dat de situatie schadelijk is voor het team en er snel een oplossing moet komen, wat deze oplossing dan ook is.

