Red Bull komt met kort statement na berichten over ruzie tussen Jos Verstappen en Horner

Jos Verstappen uitte op de zondag na de Formule 1 Grand Prix van Bahrein zijn kritiek op de situatie rondom Christian Horner. Het zou zelfs uitgelopen zijn op ruzie tussen de vader van Max Verstappen en de teambaas van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal is nu met een kort statement gekomen.

In februari werd een onafhankelijk onderzoek van Red Bull GmbH gehouden naar Horner die beschuldigd werd van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. Na bijna vier weken werd de klacht door het moederbedrijf van Red Bull Racing afgewezen, maar daarmee was de zaak nog niet afgelopen. Een dag later, op de dag van de vrije trainingen in Bahrein, werd er een e-mail anoniem verstuurd naar journalisten, teambazen en bestuurders in de Formule 1 met foto's van vermeende Whatsapp-gesprekken tussen Horner en de collega, maar of de foto's echt zijn is nog onduidelijk.

Statement na vermeende ruzie

Jos Verstappen lijkt het gedoe rondom Horner zat te zijn. "Deze situatie is niet goed voor het team en drijft mensen uit elkaar. Op deze manier kan het niet doorgaan en blijft er spanning in de lucht hangen", zo vertelde hij in gesprek met De Telegraaf, voordat hij er bij de Daily Mail nog een schepje bovenop deed. "Er heerst spanning zolang [Horner] hier op zijn positie zit. Het team loopt het gevaar uit elkaar te vallen. Hij speelt het slachtoffer, terwijl hij de problemen veroorzaakt."

Naast dat de vader van Max deze uitspraken deed, zou hij ook nog ruzie hebben gehad met Horner, zo wist de BBC te melden. Dit vond naar verluidt plaats in de avond na de race in de paddock van het Bahrain International Circuit. Een woordvoerder van Red Bull Racing heeft bij de BBC en andere Britse media een kort statement uitgebracht: "Er zijn hier geen problemen. Het team is verenigd en we concentreren ons op het racen."

